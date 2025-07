i Der Geißenverein führte den Umzug durch das Dorf und den Einzug im Festzelt an. Hermann Mosel

In Stiebse hat man wieder drei Tage lang Wälekirb gefeiert. Bürgermeisters Frank Marx eröffnete die Kirb mit einem Fassanstich. Danach rockten die Jamps das Festzelt mit Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Am Samstagvormittag kickten Kindergartenteams in einem Fußballturnier gegeneinander. Mit dabei waren Kinder aus Sensweiler, Rhaunen und Stipshausen, aber auch eine Gruppe von Omas, Opas und Eltern von Kindern aus dem Stipshausener Kindergarten.

i Elena Rupsys (2. von links) konnte die Spiele zur Wälekönigin für sich entscheiden. Bürgermeister Frank Marx (links) und die Moderatoren des Familiennachmittags, Käte Werner und Jörg Müller, gratulierten dazu. Rechts steht Jennifer Jung, die Drittplatzierte. Hermann Mosel

Am Nachmittag gab es als Novum den Wälemehrkampf. 7 Mannschaften und 27 Einzelstarts maßen sich in den vier Disziplinen Fußballdart, Thekenbiathlon, Blasrohrschießen und Präzisionsstich. Der Samstagabend war dem Showtanz vorbehalten. Neben den fünf lokalen Tanzgruppen von Bleib fit zeigten zehn weitere Gruppen aus Oberbrombach, Breitenthal-Oberhosenbach, Sensweiler, Fischbach, Staudernheim, Hundheim und Hettenrodt ihr Können. Der Sonntagmorgen begann mit einem Gottesdienst, der von Erik Zimmermann geleitet wurde. Zur Mittagszeit spielte der Musikverein Sohren zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag zog der Geißenumzug bis zum Festzelt.

i Die Dancing Girls sind eine der Showtanzgruppen, die sich am Showtanzabend beteiligten. Hermann Mosel

Im Anschluss bot der Familiennachmittag reichhaltig Unterhaltung, etwa mit den Spielen zur Wälekönigin. Fünf Kandidatinnen bewarben sich darum. Elena Rupsys konnte das Rennen und damit 300 Euro cash von den Opp Fahrschulen gewinnen. Über den zweiten Platz durfte sich Marie Leschinger freuen, verbunden mit einem Besuch der Kirner Brauerei für insgesamt zehn Personen. Jennifer Jung erhielt für Platz drei einen 70-Euro-Gutschein des Kosmetikstudios Bellissima. Umrahmt wurden die Spiele von einem Auftritt des Geißenvereins und von Kindertanzgruppen aus Stipshausen, Staudernheim, Fischbach, Mörschied und Niederwörresbach. Bürgermeister Marx dankte am Ende den rund 350 Helfern, den 25 Wälewirten, den Moderatoren Martin Drumm und Käte Werner/Jörg Müller, ohne deren Engagement eine solche Kirb nicht zu stemmen wäre. Mit dem Auftritt der Band Schlagerbande fand die Wälekirb einen letzten Höhepunkt.