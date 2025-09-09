Ministerpräsident Alexander Schweitzer bekam bei seinem Besuch vor einigen Wochen schon mal einen Vorgeschmack auf das neue Programm der Musical-Kids und wurde zu den Aufführungen am 20. und 21. September im Stadttheater eingeladen.

Außerirdische bedrohen die Erde: Da ist guter Rat teuer. Doch die Musical-Kids wissen sich zu helfen. Die Jugendmusicaltruppe der Grundschule „Auf der Bein“ ist längst mittendrin in den Proben zu ihrem aktuellen Weltraumabenteuer. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, zeigen die Musical-Kids im Stadttheater Idar-Oberstein die Neuauflage des Theaterstücks „SOS an Planet Pummerpuffer“. Die Familienvorführungen beginnen jeweils um 15 Uhr.

Unterstützt werden die Musical-Kids dabei tatkräftig vom Stadtjugendamt. „SOS an Planet Pummerpuffer“ ist eines der ersten eigenen Stücke der Musical-Kids aus dem Jahr 2003 und wurde 2025 komplett neu inszeniert. Zu den bekannten Liedern von damals gibt es nun zusätzlich neue Songs und Tänze zu sehen und zu hören. Mehr als 50 Schauspiel-Kids, Tanz-Kids und Backgroundsängerinnen stehen auf der Bühne und werden die Zuschauer für zwei Stunden in ihren Bann ziehen.

In dem Stück geht es um ein unbekanntes Flugobjekt, das auf der Erde und landet. Die Insassen, vier Skruperianer, haben Schlimmes im Sinn: Sie rauben der Erde alle Farben und damit den Menschen auch die ganze Lebensfreude. Das Leben auf der Erde wird grau und düster. Vier Menschenkinder wollen versuchen, die Erde zu retten und schicken einen Hilferuf ins Weltall. Und tatsächlich: Wie durch ein Wunder werden sie von Planet Pummerpuffer gehört. Die fröhlichen und tatkräftigen Bewohner von Pummerpuffer schicken sogleich die mutige Bobby und das Elektroschwein Oink-Oink auf die Erde, um nach dem Rechten zu sehen. Doch die Mission wird nicht einfach...

Das Stück eignet sich für Kinder ab der zweiten Klasse. Es dauert mit einer Pause etwa zwei Stunden. Karten sind ab sofort unter www.ticket-regional.de und bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.