Hausärzte warnen vor einer Bruchlandung, Patienten sind verunsichert oder immer noch zu wenig informiert, Kliniken zum Teil massiv gefordert: Wie sieht es im Kreis Birkenfeld aus?

Seit dem 29. April 2025 gibt es die elektronische Patientenakte (ePA) in Deutschland, die Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken befüllen können. Sie soll den Informationsaustausch zwischen Ärzten und Einrichtungen fördern und Doppeluntersuchungen vermeiden. Fast alle gesetzlich Versicherten haben automatisch eine ePA erhalten. Menschen, die rechtzeitig einen Widerspruch eingelegt haben, nicht. Etwa die Hälfte aller Arztpraxen in Deutschland nutzt die elektronische Patientenakte. „Teils fehlt es nach wie vor an der technischen Voraussetzung, insbesondere in den Krankenhäusern. Wenn die ePA einmal läuft, berichten Ärztinnen und Ärzte aber von einem deutlichen Mehrwert“, heißt es im Deutschen Ärzteblatt.

i Für Hausärzte, die ohnehin mit stetig wachsendem bürokratischen Aufwand konfrontiert werden, bringt die ePA Mehrarbeit. Maurizio Gambarini. picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Das Klinikum Idar-Oberstein bereitet sich derzeit auf die Einführung der ePA vor, die ab dem 1. Oktober 2025 bundesweit verpflichtend im Klinikalltag genutzt werden soll. In den kommenden Tagen startet eine interne Testphase in der Klinik für Neurochirurgie. Ziel ist es, die technischen Voraussetzungen und die Abläufe im Klinikbetrieb unter realen Bedingungen zu erproben.

„Da der praktische Einsatz erst beginnt, liegen bisher keine konkreten Erfahrungswerte aus dem Alltag vor. Die Umsetzung erfordere umfangreiche Anpassungen – sowohl in der IT-Infrastruktur als auch in den klinischen Prozessen. Das Klinikum arbeitet daran, diese Anforderungen umzusetzen und die ePA bis zum gesetzlichen Termin vollständig in den Versorgungsalltag zu integrieren“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Nutzung der ePA basiert auf einem versichertengeführten Modell: „Das bedeutet: Patientinnen und Patienten behalten die volle Kontrolle über ihre Akte. Für eine aktive Nutzung ist eine Freischaltung über die App der jeweiligen Krankenkasse erforderlich. Diese Funktion wird im Laufe des Jahres 2025 bundesweit zur Verfügung gestellt. Bis dahin ist der Zugriff auf die ePA im Krankenhaus nur in Ausnahmefällen oder noch gar nicht möglich.“

Klinikum sieht „sinnvolle Ergänzung der medizinischen Dokumentation“

Langfristig biete die ePA Vorteile für die Behandlung: Relevante Informationen wie Arztbriefe, Befunde oder Medikationspläne könnten einrichtungsübergreifend verfügbar gemacht werden. Zudem biete sie den großen Vorteil, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden können. Dies erleichtert die Kommunikation zwischen Krankenhaus, Hausarztpraxis und anderen Beteiligten und unterstützt eine bessere, koordinierte Versorgung – gerade auch in ländlichen Regionen.

Das Klinikum Idar-Oberstein sieht in der ePA eine sinnvolle Ergänzung der medizinischen Dokumentation und eine Chance, die Patientenversorgung zu verbessern. „Die kommenden Monate dienen der strukturierten Vorbereitung auf die verpflichtende Einführung. Unser Haus ist technisch auf dem Weg und stellt sich den organisatorischen Herausforderungen Schritt für Schritt.“

Anfragen seitens der Patienten aktuell noch zurückhaltend

Karoline Hautmann-Strack, Obfrau der Kreisärzteschaft Birkenfeld und Allgemeinmedizinerin in Idar, kommentiert: „Ich persönlich bearbeite die ePA nicht, sondern mein Team, das mir zuarbeitet, und das sieht die ePA wie auch ich nicht als priorisiert, hält sich jedoch auf dem Laufenden.“ Ihre medizinischen Fachangestellten seien in der Bürokratie, den Anfragen der Patienten wegen Rentenanliegen, Verschlimmerungsanträgen, Bescheinigungen über Notwendigkeiten jeder Art, den Anfragen aus den Altenheimen, den vielen E-Mails, den neuen Vorschriften, Kontrollen et cetera so sehr beschäftigt, dass man es in der Praxis nicht eilig habe mit der Bereitstellung der ePA. Man werde aber natürlich zum verpflichtenden Start vorbereitet sein. „Wir gehen zudem davon aus, dass die Krankenkassen die Versichertenkarte bespielen und nicht wir als Praxis an der Arbeitsfront, da die Krankenkassen alle Unterlagen haben und auch die erforderliche Kapazität. Wir haben sie sicherlich nicht.“ Die Anfragen vonseiten der Patienten seien aktuell eher zurückhaltend bis abwartend, sodass zurzeit auch keine Eile bestehe.

Auch Apotheken haben Zugriff auf die Medikationsliste in der ePA, um verschriebene und abgegebene Medikamente einzusehen. „Eine sehr gute Sache, an der wir uns seit Januar beteiligen“, sagt Johannes Jaenicke, Inhaber der Adler-Apotheke Rhaunen. Die ePA verbessere „eindeutig den Überblick über die Medikation eines Patienten, die Vermeidung von Wechselwirkungen und eine noch bessere, individuelle Beratung“. Aus seiner Sicht könne die ePA im Notfall sogar Leben retten. Millionen Versicherte nutzen ihre elektronische Patientenakte aber noch nicht für sich selbst, um Gesundheitsdaten anzusehen oder auch Inhalte zu sperren: „Es fehlt an Bewusstsein und Information. Ich sehe da viele fragende Gesichter bei unseren Kunden, wenn von der ePA die Rede ist.“ Jaenicke fordert mehr Aufklärung und Sensibilisierung.