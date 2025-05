Elektrobrand in ehemaliger Bahnhofsunterführung

Dieser Feuerwehreinsatz am Bahnhof bekam einige Aufmerksamkeit und dauerte auch recht lange. Passiert ist aber nicht viel.

Nachdem ein städtischer Mitarbeiter eine starke Rauchentwicklung im Lager des Bauamtes in der ehemaligen Bahnhofsunterführung bemerkt hatte, alarmierte er am Dienstagnachmittag umgehend die Feuerwehr. Mehrere Neonröhren waren wohl in Brand geraten und verrauchten das Lager stark. Die schnell angerückte Wache 1 der Feuerwehr Idar-Oberstein leitete umgehend einen massiven Löschangriff ein.

i Feuerwehreinsatz am Bahnhof Fotostudio Hosser. Hosser

Drei Trupps unter schwerem Atemschutz löschten mit drei C-Rohren das Brandgut ab. „Da es nur eine Abluftöffnung gibt, waren die Belüftungsmaßnahmen etwas aufwendiger und der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden", berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. Mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder auf mögliche Glutnester kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Neben 20 Kräften der Wache 1 waren vorsorglich der Rettungsdienst und die Polizei mit einer Streife vor Ort.