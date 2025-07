Jubiläum bei Elektro Adam Systemtechnik Idar-Oberstein: Das Unternehmen in der Langenfelder Straße wird 50 Jahre alt. Der Betrieb hat mehr als 50 Mitarbeiter, bestehend aus Ingenieuren, Technikern, Meister, Monteuren, Auszubildenden, Betriebswirten und kaufmännischen Angestellten. Regelmäßige Fortbildungen gehören dazu. Angeboten werden Lösungen in der Realisierung von Projekten in den Bereichen Elektrotechnik: darunter intelligente Kommunikationstechnik, Gebäudetechnik, Sicherheitstechnik und Beleuchtung. Natürlich steht auch der Kundendienst (Industrie, Gewerbe, Privathaushalte und Einrichtungen wie Schulen und Seniorenheime) im Fokus. Darüber hinaus bietet Elektro Adam Planung und Projektleitung an. Das Einsatzgebiet beginnt am Standort in Idar-Oberstein und streckt sich bis ins Rhein-Main-Gebiet aus.

Das Unternehmen wurde 1975 von Rolf Adam als Rolf Adam Elektroanlagen GmbH gegründet. 2016 trat dessen Tochter Doreen Müller in den Betrieb ein. 2018 erfolgte die Umfirmierung in Elektro Adam Systemtechnik GmbH. Seit 2018 setzt sich die Geschäftsführung aus Doreen Müller, Martin Fuck und Heiko Hartmann zusammen.

Wichtig für das Trio: eine wertschätzende, familiäre Arbeitsatmosphäre und Team-Events sowie Benefits wie Förderung sportlicher Aktivitäten und betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Arbeit soll Spaß machen, betonen die Geschäftsführer.

Derzeit hat das Unternehmen zwei Auszubildende, die im Januar 2026 ihre Gesellenprüfung ablegen. Einer in Idar-Oberstein, einer in Mainz: Beide werden im Anschluss gern übernommen. Vier Azubis direkt aus Idar-Oberstein haben gerade ihr erstes Lehrjahr erfolgreich absolviert und kommen im Sommer ins zweite Lehrjahr, sie besuchen die BBS in Idar-Oberstein.

Im August beginnen drei neue Auszubildende die Ausbildung zum Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. „Was uns natürlich sehr stolz macht: In diesem Jahr ist auch eine junge Frau unter den Azubis. Unsere Azubis werden in unserer eigenen Werkstatt ausgebildet. Dadurch können wir mehr junge Leute gleichzeitig ausbilden und wirken somit dem Fachkräftemangel entgegen. Wir sind im Umkreis der einzige Elektrohandwerksbetrieb mit eigener Ausbildungswerkstatt im Haus.“

Kontakt und Infos: www.elektro-adam.net