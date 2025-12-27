Elchweiler Ortsbürgermeister Aulenbach tritt zurück

Zum 31. März beendet der 72-jährige Helmut Aulenbach seine Zeit als Ortsbürgermeister. Er gibt gesundheitliche Gründe für den Rücktritt an. Wie es dann in Elchweiler weitergeht, ist derzeit noch unklar.
Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Elchweiler, Helmut Aulenbach, tritt zum 31. März 2026 zurück. Das hat Aulenbach gegenüber unserer Zeitung mitgeteilt. Als Ursache für seinen Rücktritt gibt der 72-Jährige gesundheitliche Gründe an.Aulenbach hat insgesamt sieben Jahre die Geschicke der Ortsgemeinde gelenkt und davor rund 20 Jahre als Mitglied im Gemeinderat mitbestimmt.