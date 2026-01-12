Streudienste im Dauereinsatz
Eisregen im Hochwald
Eine dicke Eisschicht bedeckt die Windschutzscheibe eines Autos in der Region Hermeskeil, nachdem starker Eisregen die Straßenverhältnisse gefährlich machte.
Florian Blaes

Ein dicker Eispanzer legte den Hochwald lahm: Straßen spiegelglatt, Bäume unter der Last zusammengebrochen, Busse ausgefallen

Lesezeit 1 Minute
Am Montag zog wie angekündigt starker Eisregen über die Region rund um Hermeskeil. Bereits ab 7.30 Uhr sorgten die gefrierenden Niederschläge für gefährliche Verhältnisse auf den Straßen. Während in den Tallagen  kaum etwas vom angekündigten Eisregen zu spüren war, traf es die höher gelegenen Regionen umso stärker.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungUnwetter