Streudienste im Dauereinsatz Eisregen im Hochwald 12.01.2026, 12:42 Uhr

i Eine dicke Eisschicht bedeckt die Windschutzscheibe eines Autos in der Region Hermeskeil, nachdem starker Eisregen die Straßenverhältnisse gefährlich machte. Florian Blaes

Ein dicker Eispanzer legte den Hochwald lahm: Straßen spiegelglatt, Bäume unter der Last zusammengebrochen, Busse ausgefallen

Am Montag zog wie angekündigt starker Eisregen über die Region rund um Hermeskeil. Bereits ab 7.30 Uhr sorgten die gefrierenden Niederschläge für gefährliche Verhältnisse auf den Straßen. Während in den Tallagen kaum etwas vom angekündigten Eisregen zu spüren war, traf es die höher gelegenen Regionen umso stärker.







