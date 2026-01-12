Streudienste im Dauereinsatz: Eisregen im Hochwald
Streudienste im Dauereinsatz
Eisregen im Hochwald
Ein dicker Eispanzer legte den Hochwald lahm: Straßen spiegelglatt, Bäume unter der Last zusammengebrochen, Busse ausgefallen
Am Montag zog wie angekündigt starker Eisregen über die Region rund um Hermeskeil. Bereits ab 7.30 Uhr sorgten die gefrierenden Niederschläge für gefährliche Verhältnisse auf den Straßen. Während in den Tallagen kaum etwas vom angekündigten Eisregen zu spüren war, traf es die höher gelegenen Regionen umso stärker.