Verkehrswende auf dem Land
Einzige E-Ladesäule in Birkenfeld wird abgebaut
E-Autofahrer haben in Birkenfeld aktuell Zugang zu einer Ladeseäule, doch die soll im kommenden Jahr abgebaut werden.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Aktuell gibt es eine öffentliche Lademöglichkeit für E-Autos in der Kreisstadt Birkenfeld. Ende 2027 wird die Ladesäule der OIE abgebaut. Ein Problem für die E-Auto-Fahrer in der Region. Eine Lösung könnte die neue McDonalds-Filiale bieten. 

Die E-Ladesäule im Schulweg 3Z in Birkenfeld soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 abgebaut werden. Das teilt der Eigentümer und Betreiber der Ladesäule die Oberstein-Idarer-Elektrizität (OIE) AG auf Anfrage unserer Zeitung mit.Der Kreis Birkenfeld gehört in den Rheinland-Pfalz zu den Schlusslichtern, was E-Mobilität angeht.

