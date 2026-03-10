Aktuell gibt es eine öffentliche Lademöglichkeit für E-Autos in der Kreisstadt Birkenfeld. Ende 2027 wird die Ladesäule der OIE abgebaut. Ein Problem für die E-Auto-Fahrer in der Region. Eine Lösung könnte die neue McDonalds-Filiale bieten.
Die E-Ladesäule im Schulweg 3Z in Birkenfeld soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2027 abgebaut werden. Das teilt der Eigentümer und Betreiber der Ladesäule die Oberstein-Idarer-Elektrizität (OIE) AG auf Anfrage unserer Zeitung mit.Der Kreis Birkenfeld gehört in den Rheinland-Pfalz zu den Schlusslichtern, was E-Mobilität angeht.