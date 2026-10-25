Idar-Oberstein im Wandel Einst steinreich, heute nur noch leere Schaufenster Sascha Saueressig 25.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Leerstände in der Fußgängerzone Oberstein erschrecken selbst einen langjährigen Reiseleiter wie den Idarer Werner Theiß. Hosser

Die Struktur Idar-Obersteins hat sich verändert. Wie in anderen Städten auch. Doch die Verödung der Geschäfte bewegt auch die Bürger, wie ein früherer Reiseleiter aus dem Stadtteil Idar betont.

Die Entwicklung der Edelstein- und Schmuckstadt bewegt auch ihre Bürger. Auch wenn Leerstände augenfällig sind, und negative Schlagzeilen, wie der Rückzug von Biontech oder die Schließung des Hotel Opal, auch überregional für Aufsehen sorgen, findet der Idarer Werner Theiß, dass man die Entwicklung thematisieren darf und muss: „Von Idar-Oberstein, der steinreichen Stadt, kann keine Rede mehr sein.







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