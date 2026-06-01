Autowerkstattbrand in Nohen
Einsatzstellenhygiene spielte für Feuerwehr große Rolle
Nach dem Industriebrand in Nohen folgen Abrissarbeiten.
Nach dem Industriebrand in Nohen folgen Abrissarbeiten.
Christian Schulz. Foto Hosser

Ein Großbrand in einer Autowerkstatt mit angeschlossener Lackiererei in Nohen hatte vor einigen Tagen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die sogenannte Einsatzstellenhygiene spielte während und nach dem Einsatz eine zentrale Rolle.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 130 Einsatzkräfte haben am Dienstag einen Großbrand in einer Autowerkstatt mit angeschlossener Lackiererei in Nohen bekämpft. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs und zog umfangreiche Reinigungs- und Schutzmaßnahmen nach sich.

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