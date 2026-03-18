Küchenbrand in Idar Einsatz hätte auch tragisch enden können Christian Schulz 18.03.2026, 11:22 Uhr

i Beim Küchenbrand in Idar war die Feuerwehr Idar-Oberstein im Volleinsatz. Hosser. HOSSER

Nach dem Küchenbrand in Idar, waren die Einsatzkräfte froh, dass der Bewohnerin nichts zugestoßen war. Die Feuerwehr rät dringend: Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn leisten wertvolle Arbeit.

Am Samstag wurde die Feuerwache 1 zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand mit Menschenrettung in einem Hochhaus in der Ezenichstraße alarmiert. Was zunächst nach einem ernsten Szenario klang, entpuppte sich am Ende als klassischer Fall von „Essen auf dem Herd vergessen“ – allerdings mit einer durchaus kuriosen Wendung.







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