Waldbrand bei Reichenbach Einsatz der Landwirte war Gold wert Karsten Schultheiß 05.08.2026, 17:00 Uhr

i Die Güllefässer mit den Feuerwehrschläuchen zu verbinden, war eine Herausforderung. Jenny Nees

Beim großflächigen Waldbrand in Reichenbach war die Löschwasserversorgung die Achillesferse. Zum Glück sprangen Landwirte mit großen Güllefässern ein, und bildeten das Rückgrat der Wasserversorgung. Auch mit anderem Gerät waren sie hilfreich.

Im Vergleich zum Bergepanzer wirkten sie auf Augenzeugen unspektakulär, weil alltäglich, aber die Güllefässer der Landwirte und zwei Raupen erwiesen sich beim großflächigen Waldbrand bei Reichenbach als äußerst effektiv. „Diese Hilfe war Gold wert“, bilanzierte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Lukas Klein.







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