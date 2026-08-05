Beim großflächigen Waldbrand in Reichenbach war die Löschwasserversorgung die Achillesferse. Zum Glück sprangen Landwirte mit großen Güllefässern ein, und bildeten das Rückgrat der Wasserversorgung. Auch mit anderem Gerät waren sie hilfreich.
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Im Vergleich zum Bergepanzer wirkten sie auf Augenzeugen unspektakulär, weil alltäglich, aber die Güllefässer der Landwirte und zwei Raupen erwiesen sich beim großflächigen Waldbrand bei Reichenbach als äußerst effektiv. „Diese Hilfe war Gold wert“, bilanzierte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Lukas Klein.