Waldbrand bei Reichenbach
Einsatz der Landwirte war Gold wert
Die Güllefässer mit den Feuerwehrschläuchen zu verbinden, war eine Herausforderung.
Die Güllefässer mit den Feuerwehrschläuchen zu verbinden, war eine Herausforderung.
Jenny Nees

Beim großflächigen Waldbrand in Reichenbach war die Löschwasserversorgung die Achillesferse. Zum Glück sprangen Landwirte mit großen Güllefässern ein, und bildeten das Rückgrat der Wasserversorgung. Auch mit anderem Gerät waren sie hilfreich.

Lesezeit 3 Minuten
Im Vergleich zum Bergepanzer wirkten sie auf Augenzeugen unspektakulär, weil alltäglich, aber die Güllefässer der Landwirte und zwei Raupen erwiesen sich beim großflächigen Waldbrand bei Reichenbach als äußerst effektiv. „Diese Hilfe war Gold wert“, bilanzierte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Lukas Klein.
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