Update Großbrand Reichenbach Einsatz beendet: Glutnester konnten gelöscht werden Niels Heudtlaß 01.08.2026, 11:24 Uhr

i Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach wird das Gebiet am Samstag noch regelmäßig kontrollieren. Hosser

Seit Donnerstag kämpften insgesamt bis zu 400 Einsatzkräfte auf einem Gebiet von 22 Hektar gegen die Flammen. Am Freitagabend gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Doch das Gebiet bei Reichenbach wird weiter regelmäßig kontrolliert.

Der Einsatz beim großflächigen Wald- und Vegetationsbrand zwischen Reichenbach und Kronweiler konnte am Freitagabend, 31. Juli, gegen 19 Uhr beendet werden. Das teilt Bürgermeister Bernd Alsfasser, dessen Verbandsgemeinde Baumholder am Freitagmittag wieder die Einsatzleitung vom Kreis Birkenfeld übernommen hatte, auf Anfrage unserer Zeitung mit.







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