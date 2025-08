Seit dem 25. Juli hat das Amtsgericht Idar-Oberstein – nach der Vakanz seit dem Wechsel des bisherigen Amtsgerichtsdirektors Olivier Merten zum Amtsgericht Bad Kreuznach – wieder einen neuen Chef. Aus der Hand des Vizepräsidenten des Landgerichts Bad Kreuznach, Martin Walper, hat der bisherige Stellvertreter Johannes Pfeifer vor Kurzem die Ernennungsurkunde und Beförderung zum Amtsgerichtsdirektor erhalten (wir berichteten). Genügend praktische Erfahrungen konnte der „Neue" als Stellvertreter bereits während der Aufstiegsverwendungen seines Vorgängers unter anderem am OLG Koblenz sammeln.

Geboren 1964 ist Johannes Pfeifer in der Nähe von Betzdorf im Westerwald und dort auch aufgewachsen. 1983 hat er dort das Abitur gemacht. Bereits frühzeitig entschied er sich für eine Ausbildung in der rheinland-pfälzischen Justizverwaltung und startete zwischen 1983 und 1986 zunächst mit einer dreijährigen Ausbildung zum Rechtspfleger. Während des Jura-Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz stützte sich Pfeifer während der sechs Semester dauernden ergänzenden Studienzeit finanziell auf seine Halbtagsstelle als Rechtspfleger am Verwaltungsgericht Mainz. Rückblickend eine anspruchsvolle Zeit zwischen Studium und Beruf.

Referendarzeit in Mainz

Ab dem 1. November 1990 durchlief der vom Jazz begeisterte Anhänger musikalischer Künste seine Referendarzeit in Mainz als Rechtsanwalt, in der Justizverwaltung sowie bei Staatsanwaltschaft und Landgericht Mainz. Im Juli 1993 legte er sein Zweites Staatsexamen ab, um dann seit April 1994 am Amtsgericht Idar-Oberstein als Zivilrichter zu arbeiten.

Seine Verwendungsbreite öffnete er ab Juni 1996 als Staatsanwalt in Bad Kreuznach, um dann zwei Jahre später wieder als Zivilrichter nach Idar-Oberstein zurückzukehren. Allerdings nur für kurze Zeit. Im Amtsgericht ist er danach wegen beruflicher Veränderungen durch Wegzug und Pensionierungen von Strafrichtern ab dem 1. September 2003 in die bis heute andauernde Tätigkeit als Strafrichter, Vorsitzender Richter am Amtsgericht von Schöffengericht und zuletzt Jugendschöffengericht eingestiegen. Daneben widmete er sich bis heute weiterhin dem Insolvenzrecht und dürfte durch Pensionierungen von Kollegen inzwischen der dienstälteste Insolvenzrichter in Rheinland-Pfalz sein.

In der langen Zeit als Strafrichter wagte er einen Rückblick auf prägende Strafverfahren. Sein zeitlich aufwändigster Prozess beanspruchte 18 Verhandlungstage gegen einen falschen „Dolmetscher", der betrügerisch vorgab, gegen „Sonderzahlungen" Asylverfahren beschleunigen zu können. Immer wieder musste er sich in seiner Umschau mit Auswirkungen des Enkeltrick-Betruges auseinandersetzen – einer perfiden Einnahmequelle von organisierten Banden, die alte Menschen nicht nur finanziell ruinieren.

In Erinnerung bleibt auch eine Verkehrsunfallflucht mit tödlichem Ausgang zwischen Langweiler und Sensweiler: Vor fast zwölf Jahren war ein junger Mann in strömendem Regen nachts von der Arbeit nach Hause gefahren und hatte kurz hinter einer Abzweigung einen mitten auf der Landstraße sitzenden oder knienden, stark alkoholisierten Fußgänger erfasst und diesen mehr als 100 Meter unter dem Fahrzeugboden des SUV mitgeschleift. Ein Unfallgeschehen, das unter den damaligen Straßen-, Witterungs- und Sichtverhältnissen jedem passieren konnte, wie Pfeifer noch heute betont. Nicht aber das Verhalten nach dem Zusammenstoß. Das Schöffengericht unter seinem Vorsitz hatte die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Freiheitsstrafe mit Bewährung übertroffen und keine Bewährungsstrafe verhängt. „Eine klassische Gewissensentscheidung", die er auf polizeiliche Ermittlungen, Unfallgutachten und Obduktionsergebnis stützte. Seine mündliche Urteilsbegründung kennzeichnete er durch plötzliches Schweigen, um die berechneten zirka zehn Sekunden zu verdeutlichen. Eine gespenstisch lange Zeit, in der der Körper des erfassten Unfallopfers gegen die Unterseite des SUV geschlagen haben muss, sich nach einer Straßenverschwenkung dann vom Fahrzeug löste und abschließend von einem Hinterrad tödlich überrollt wurde.

Die Erinnerung an einen wegen Betrugs Angeklagten, der mitten in der Verhandlung einen Herzinfarkt erlitt und auch von einem zufällig im Flur wartenden Arzt nicht mehr wiederbelebt werden konnte, war für Pfeifer das dramatischste Ende eines Strafprozesses.

Pfeifers Verhandlungsführung und Urteilsbegründung kennzeichnen sich immer wieder durch besondere Stilelemente aus: Wenn der erfahrene Jugendrichter ganz ruhig und leise wird, gewissermaßen sein Markenzeichen, erahnen auch der vermeintlich pfiffigste Angeklagte und seine Verteidigung, was die Stunde geschlagen hat. Da wäre im Sitzungssaal eine Mikrofonanlage nach dem Einzug der erneuerten Deckenverkleidung hilfreich, damit man auch in der letzten Stuhlreihe alles verstehen kann.

In seinem formulierten Ausblick als neuer Chef mit eigener Gestaltungsvielfalt nennt Pfeifer auch erste Ideen. So denkt er an eine Ausstellung der Kunstschule Idar-Oberstein mit der Vision, Bewährungsauflagen für Verurteilte auszuloten und zu verknüpfen. Generell läge ihm die Pressearbeit am Herzen: „Justiz muss sich der Öffentlichkeit stellen. Menschen müssen verstehen, und wir müssen erklären". Aber Ideen müssten reifen, große Veränderungen seien nicht geplant, es funktioniere alles ganz gut. Um dann ganz stolz zu schließen, dass junge Richter sich in Idar-Oberstein sehr wohl fühlen und selbst nach einem Karrieresprung und Wegzug weiterhin private Kontakte nach hier pflegen.