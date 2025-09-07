Während im Bundestag noch um die Wirkung des Cannabiskonsumgesetzes gerungen wird, sorgt die Organisierte Kriminalität (OK) inzwischen für ein schrilles Ende von Träumen. Unter der Federführung des damaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach sollten Justiz und Polizei entlastet und Drogenbanden durch legalisierten Cannabisanbau und deren Bevorratung natürliche Konkurrenz entstehen. Ziel sei quasi ein fairer, staatlich kontrollierter und ökologischer Drogenanbau – ähnlich Anbau und Handel mit Bananen.

Dass dies nicht funktionieren wird, kann man zurzeit am Landgericht Bad Kreuznach beobachten. Dort nimmt ein bis in den November terminierter Strafprozess gegen neun Albaner wegen bandenmäßigen Cannabishandel im großen Stil so langsam Fahrt auf. War die Vorsitzende Richterin am Landgericht, Annegret Werner, am ersten Prozesstag noch von einem großen Medien- und Zuschauerinteresse ausgegangen, ist dieses inzwischen abgeflaut.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Es wurden mit Zugangskontrollen strenge Sicherheitsstandards eingeführt: Handyverbot, Personenkontrolle mit Metalldetektoren und erforderlichenfalls Durchsuchungen wie am Flughafen. Das sorgte – neben dem Umbau des größten Gerichtssaals 7 im Justizzentrum – auch für Verzögerungen. Der erste Prozesstag begann mit 45-minütiger Verspätung. Aber dies lag nicht etwa an den ergriffenen Sicherheitsvorkehrungen. Die Justizwachtmeister hatten ihren Job mit einem Großaufgebot von mehr als 20 Beamtinnen und Beamten im Sitzungssaal und davor gemacht.

Wie jetzt erklärend bekannt wurde, musste man auf einen der beiden Schöffen warten. Auch die Armada der Verteidiger war am zweiten Tag mit 15 anwesenden Rechtsanwälten nach wie vor sehr hoch. Jedem Angeklagten ist von Gesetzes wegen ein Verteidiger beigeordnet. Die Überzahl an Verteidigern hatte die Vorsitzende als Vorsichtsmaßnahme verfügt, falls ein Rechtsbeistand ausfallen sollte. Dann könnte der ganze Prozess platzen oder einzelne Verfahren müssten abgetrennt und komplett neu verhandelt werden. Im günstigsten Fall könnte selbst ein ausfallender Prozesstag für Verzögerung sorgen. Denn die Rechtsanwälte kommen auch aus Berlin, Dortmund, Mettmann und Koblenz.

Verdreckte, gefährliche Bauruinen

Deshalb vertritt seit dem ersten Prozesstag auch Staatsanwalt Atalay Gürbüz, neben Staatsanwalt Wolfgang Jung, die Anklage. Der sehr erfahrene Ankläger Jung konnte, bei dem zeitlich effizient getakteten Tagesprogramm, immerhin die Anklageschrift verlesen. Darin nannte er die verbotene Aufzucht von Tausenden von Cannabispflanzen in bislang bekannten fünf angemieteten Gebäuden im Großraum Idar-Oberstein, Hahnenbach und Bellheim. Zuchtergebnisse in verschiedenen Größen – in Indoor-Anlagen vom Keller bis zum Speicher. Wie sich aus der Befragung eines 39-jährigen Kriminalhauptkommissars ergab, waren diese Indoor-Anlagen alles andere als sicherheitstechnisch in einem hinnehmbaren Zustand. Das begann bereits mit dem Gebäudezustand. Der Hauptkommissar sprach von „gefährlichen Schrottimmobilien, bei denen selbst tragende Wände und Decken einfach mal so und ohne jede bautechnische Absicherung als größere Durchlässe geöffnet worden waren.“ Auch die gesamte Elektrik sei in einem bedenklichen Zustand gewesen – von schlimmen hygienischen Zuständen im Inneren ganz zu schweigen.

Die Durchsuchungen seien nach Tatortversiegelung daher am Folgetag fortgesetzt worden. Angesichts der im Gerichtssaal gezeigten Fotos konnte man sich lebhaft ausmalen, dass ein „sauberer Drogenanbau“ und damit das erwünschte Verdrängen der organisierten Banden nur frommes Wunschdenken bleibt. Eine Einschätzung, die von Ermittlern und Anklägern fortwährend zu vernehmen ist.

Südosteuropäer mit Versprechen angelockt

Am Rande von Drogenprozessen beschreiben Psychiater ebenso gesundheitliche Gefahren. Die kaufmännische Kalkulation des „Einzelhandels“ von Cannabis Social Clubs gegen den „Großhandel“ der Banden kann nur schiefgehen, so ein desillusionierter Fachmann. Von dem vernommenen Kripobeamten wurde der Überblick in OK-Strukturen anschaulich beschrieben: Da würden aus Albanien oder Griechenland „Gärtner“ mit dem Versprechen der „schnellen Euros“ angelockt. Sie reisten mit Buslinien oder per Flugzeug an, sollten pro Monat 2000 Euro in bar verdienen und für die Ernte zusätzlich 1000 Euro erhalten. In Deutschland sei Cannabisanbau inzwischen legal. Das waren die Versprechen und Aussagen…

Diese „Gärtner“ waren ungelernte Bauhelfer oder in der Landwirtschaft Tätige aus sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, die dem Lockruf des Geldes folgten. Ihr zugesagtes Einkommen war schließlich viermal so hoch – gegenüber der harten Arbeit in Landwirtschaft oder auf Baustellen. Am Ende blieben sie neuzeitliche Leibeigene – die fern ihrer Familien und sozialer Strukturen – im Gefängnis sitzen. Und, so der derzeitige Stand, sie haben nie auch nur einen Euro gesehen.

Die Hintermänner sind schwer zu greifen

Die Angeklagten wurden von der nächsthöheren Ebene regelrecht weggesperrt und mit Lebensmitteln versorgt. Zumindest einer der verhafteten „Gärtner“ soll das Gebäude mit der Indoor-Anlage zwei Monate lang nie verlassen haben. Staatsanwalt Jung wollte in diesem Zusammenhang wissen, wie die Strukturen innerhalb der Bande waren – Stichwort Aufstiegschancen und Kommandostrukturen. Immerhin soll einer der Angeklagten eine scheinbar „höhere Position“ innehaben. Weitere sähen die Ankläger gern auf einem der vorderen Plätze. Dass dort auch andere Ebenen gegenüber den Anklägern werden Platz nehmen müssen, gilt als erklärtes Ziel. Jede Flucht endet schließlich einmal. Einstweilen bleibt man bei entsprechenden Fragen schmallippig und zugeknöpft…

Bevor der erste Kriminalbeamte am zweiten Prozesstag überhaupt vernommen werden konnte, gab es ein erstes kleines juristisches Geplänkel. Verteidiger Christoph Velten (Bad Kreuznach) wies vorsorglich darauf hin, dass der erste polizeiliche Zeuge nur über die Dinge berichten möge, die er unmittelbar selbst und nicht aus Vernehmungen kenne. Er wolle aus dem Grundsatz der Unmittelbarkeit den Zeugen zuerst befragt wissen, mit dem der Einstieg ins Verfahren begann. Das hätte bedeutet, dass der Beamte unverrichteter Dinge nach Idar-Oberstein hätte zurückkehren müssen. Der Antrag, dem sich weitere Verteidiger anschlossen, wurde nach Beratung von der 5. Kammer jedoch abgewiesen: Es bestehe weder ein Beweiserhebungs- noch ein Verwertungsverbot. In Betracht käme allenfalls ein geringerer Beweiswert. Eine Suggestivwirkung auf die Schöffen sei vorab rein spekulativ und von der freien richterlichen Beweiswürdigung gedeckt. Den Sitzungssaal verlassen musste eine Zuschauerin, die Freundin eines der Angeklagten. Sie kommt als Zeugin in Betracht.