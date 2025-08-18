Der am vergangenen Dienstag im Alter von 84 Jahren verstorbene H. Peter Brandt zählte seit Jahrzehnten zu den wichtigsten und produktivsten Historikern des Birkenfelder Landes. Sein Werk besteht aus mehr als 300 Publikationen, die er entweder selbst verfasst oder herausgegeben hat. Darüber hinaus hielt der ebenso sachkundige wie unterhaltsame Redner zahlreiche Vorträge, die zum großen Teil ebenfalls schriftlich vorliegen.

Auf dem Umweg über eine Ausbildung zum Vermessungstechniker fand der in Idar geborene Göttenbach-Abiturient beruflich zu seiner wahren Passion und wurde 1965 Stadtarchivar und Volkshochschulleiter in Idar-Oberstein. Nach einer kurzen Zwischenstation im Zentralarchiv der Dortmunder Hoesch-Werke kehrte Brandt 1974 an die obere Nahe zurück. Landrat Walter Beyer machte ihn zum Leiter der Kreisvolkshochschule und ließ ihm dabei viel Raum für eine Vielzahl publizistischer Projekte.

Bereits mit 21 Jahren gehörte Brandt der Schriftleitung der Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld und der Heimatfreunde Oberstein an. Bis 2010 leitete er später auch die Redaktion des Heimatkalenders. Daneben betreute er von 1982 bis 2003 die von ihm selbst ins Leben gerufene „Blaue Schriftenreihe“ der Kreisvolkshochschule sowie die Publikationen der Friedrich Christian Laukhard-Gesellschaft, deren Vorsitzender er zugleich war, und gab die Fischbacher Hefte zur Geschichte des Berg- und Hüttenwesens heraus. Schließlich gründete er 1976 den Kleinstverlag Charivari, dem wir literarische Wiederentdeckungen, regionalgeschichtliche Lückenschlüsse und einige Grotesken verdanken.

Sparten seine Vorgänger an der oberen Nahe allzu oft politisch brisante Themen des 19. und 20. Jahrhunderts aus oder ignorierten den überregionalen Forschungsstand in Bezug auf diesen Zeitraum, griff er die 1848/49er-Revolution, die Folgen des Ersten Weltkriegs, Ausprägungen des Antisemitismus und andere zeitgeschichtliche Themen auf. In Vergessenheit geratene und in ihrem intellektuellen Format verkannte Persönlichkeiten wie Ludwig Starklof und Friedrich Christian Laukhard rückte er wieder ins Blickfeld seiner Zeitgenossen. Andererseits demaskierte er den zum romantischen und „gerechten“ Räuber verklärten Schinderhannes als das, was er war: ein gemeiner Verbrecher. Außerdem widmete er sich genealogischen Fragen und förderte beziehungsweise begleitete zahlreiche Ortschroniken.

Engagement gegen die Naheüberbauung

Neben seinen regionalhistorischen Projekten und seiner publizistischen Tätigkeit entwickelte Brandt ein bewundernswertes bürgerschaftliches Engagement. Als FDP-Mitglied gehörte er – überwiegend als Fraktionsvorsitzender – ab 1969 erst dem Kreistag und nach seiner Rückkehr aus Dortmund dem Idar-Obersteiner Stadtrat an. Der bundespolitische Schwenk seiner Partei von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl brachte ihn Ende 1982 in Konflikt mit Teilen der liberalen Basis und löste seinen kommunalpolitischen Rückzug aus. Seinem Engagement gegen die Naheüberbauung und für aktiven Denkmalschutz tat dies allerdings keinen Abbruch.

Brandt schloss sich in der Folgezeit dem Rotary-Club an, dessen Vorsitz er zeitweise übernahm, und widmete sich mit großer Leidenschaft der Idarer Bürgergemeinschaft, die sich, nachdem er krankheitsbedingt nicht mehr den Vorsitz ausüben konnte, auflöste, weil sich niemand fand, der mit ähnlichem Ideenreichtum und weitreichender Vernetzung seine Arbeit fortzusetzen vermochte. Überdies gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Vereins „Schalom – Begegnung mit dem Judentum“. So sprach er bei einem seiner letzten Vorträge im Jahr 2019 über die „Geschichte der Judenschaft im oldenburgischen Fürstentum und Landesteil Birkenfeld“.

Viele Preise erinnern an Brandts Schaffen

Wie beeindruckend seine thematische Breite als Regionalhistoriker war, bemerkten selbst viele seiner Freunde erst, als zu seinem 80. Geburtstag vor vier Jahren unter dem Titel „Der Autor, Herausgeber und Verleger H. Peter Brandt“ eine kommentierte Bibliografie erschien, die sämtliche Veröffentlichungen von ihm auflistete und erläuterte. Wenn es stimmt, dass man Autoren ehrt, indem man sie liest, dann wird verständlich, wie sehr es Brandt enttäuschte, dass seine zahllosen Publikationen, die größtenteils leicht verfügbar sind, in den letzten Jahren in Schulen oder den Heimatkundevereinen der Region kaum Anlass zur Vertiefung historischer Themen waren.

Von langer, schwerer Krankheit gezeichnet, konnte Brandt seit 2013 kaum noch publizieren. Gerne hätte er noch einige Vorträge gehalten, auch das war ihm seit einigen Jahren nicht mehr möglich.

Die Verdienste Brandts haben immer wieder öffentliche Anerkennung gefunden. 1992 verlieh ihm die Dr.-Kurt-Becker-Stiftung den nur alle zehn Jahre vergebenen Preis für die beste historische Arbeit über die Naheregion. 2007 erkannte die Stadt Birkenfeld ihm den Förderpreis für Kunst und Kultur zu, 2010 nahm er die Ehrenmedaille des Landkreises Birkenfeld in Silber entgegen. 2022 machte ihn der Verein für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld zum Ehrenmitglied, und 2023 erhielt er den Förderpreis für Kunst und Kultur der Stadt Idar-Oberstein.