Artilleriecamp in Baumholder
Eine Woche in Flecktarn, die hängen bleibt
Das Überwinden des Hindernisparcours auf dem Truppenübungsplatz erfolgte unter Anleitung.
Das Überwinden des Hindernisparcours auf dem Truppenübungsplatz erfolgte unter Anleitung.
Andrea Brand

Uniform ist das Erscheinungsbild, aber die Vielfalt des Soldatenberufs lässt sich in Bildern bedingt ausdrücken. Und so haben 33 Jugendliche eine Woche lang beim Artilleriecamp auf dem Übungsplatz in Baumholder Ausbildungsinhalte praktisch durchlebt.

Lesezeit 2 Minuten
33 Jugendliche in Flecktarn auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, ein Schützenpanzer Marder im Matsch und Artilleriegeschosse am Wegesrand. Das ist das Artillerie-Camp, welches das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein, gemeinsam mit dem Karrierecenter Mainz ausgerichtet hat.
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