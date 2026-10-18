Uniform ist das Erscheinungsbild, aber die Vielfalt des Soldatenberufs lässt sich in Bildern bedingt ausdrücken. Und so haben 33 Jugendliche eine Woche lang beim Artilleriecamp auf dem Übungsplatz in Baumholder Ausbildungsinhalte praktisch durchlebt.
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33 Jugendliche in Flecktarn auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, ein Schützenpanzer Marder im Matsch und Artilleriegeschosse am Wegesrand. Das ist das Artillerie-Camp, welches das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein, gemeinsam mit dem Karrierecenter Mainz ausgerichtet hat.