Empfang in Berschweiler Eine wichtige Plattform für den Austausch Günter Weinsheimer 12.01.2026, 06:00 Uhr

i Elf kleine Tanzmädels sorgten für Unterhaltung und erhielten für ihre Premiere viel Beifall. Günter Weinsheimer

Erstmals lud die Ortsgemeinde zum Neujahrsempfang ins Sportlerheim Berschweilers ein und viele kamen. Im voll besetzten Saal zeigten die Mädchen tänzerische Höchstleistungen und Julia Klöckner berichtete aus ihrem Terminkalender.

. Neujahrsempfänge in Dörfern sind wichtige Gemeinschaftstreffen. Oft organisiert von der Ortsgemeinde und lokalen Vereinen, um das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen, Auszeichnungen für Ehrenamtliche zu vergeben und bei Getränken und Häppchen das Miteinander zu fördern.







Artikel teilen

Artikel teilen