Vier Tage lang konnten die Besucher in Freisen beeindruckende Gewandungen, traditionelle Handwerkskünste, mitreißende Musik und Feuershows bis hin zu Ritterkämpfen beim mittelalterlichen Frühlingsmarkt miterleben.

Vier Tage lang hat sich der Hermbacher Hof in Freisen, in eine mittelalterliche Welt voller Abenteuer, Kunst und Spektakel verwandelt. Veranstaltet wurde das viertägige Spektakel von Matthias Broszeit, während die Organisationsleitung bei Ilona Schwarz Cullmann lag.

Gemeinsam mit einem engagierten Team schufen sie ein Erlebnis, das Groß und Klein begeisterte. Beim Betreten des Marktes fühlte man sich direkt in eine andere Zeit versetzt. Trommelschläge und Dudelsackklänge erfüllten die Luft, während Händler ihre kunstvoll gefertigten Waren anpriesen. Von ledernen Geldbeuteln, über handgeschmiedete Schwerter, bis hin zu kunstvoller Töpferei. Eine Vielzahl von Markthändlern boten auf dem Gelände am Naturpark eine Vielzahl historischer Artikel und handwerklicher Waren an.

Die Besucher konnten zwischen den Ständen stöbern und dabei auch einzigartige Unikate entdecken und erwerben. Doch nicht nur die Kunsthandwerker beeindruckten – auch die Darbietungen waren spektakulär: So gab es am Samstagabend eine Schau mit Feuerspucker, Fackel schwingenden Jongleuren und kunstvollen Feuerrädern.

i Kalligraf und Scriptor Werner Müller aus Bosen bot seine Schreibkunst an einem Stand feil. Andrea Brand

Die Zuschauer fieberten bei den ritterlichen Kämpfen mit und bestaunten das mutige Reiterturnier. Besonders magisch wurde es, als die Feuershows die Nacht erleuchteten. Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: Von deftigen Fleischspießen, über hausgemachte Wildwürste, bis hin zu süßen Baumstriezeln, wurde jeder Gaumen verwöhnt. Die Tavernen boten Met, Bier und Fruchtweine, die perfekt zur mittelalterlichen Stimmung passten. Besonders erfreulich war, dass sogar das Wetter mitspielte.

Die warmen Sonnenstrahlen tauchten das Geschehen in ein stimmungsvolles Licht, sodass die zahlreichen Gäste das Event in vollen Zügen genießen konnten. Die Mischung aus Geschichte, Unterhaltung und Handwerkskunst, machte den Markt zu einem unvergesslichen Erlebnis und ließ die Besucher den Alltag für einen Moment vergessen. Ein mittelalterlicher Spruch, der gut zur Atmosphäre des Marktes passt: „Wer redlich handelt, dem lacht das Glück – wer treu besteht, gewinnt der Zeiten Segen.“ Ob als Ritter, Edeldame oder staunender Zuschauer – jeder konnte für ein paar Stunden in die faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen.