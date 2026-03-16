Geschichte und Archäologie mit einem Experten des Nationalparks Hunsrück-Hochwald erleben: Das können geübte Wanderer auf einer viertägigen Route von der rekonstruierten Altburg bei Bundenbach bis zum Hunnenring bei Otzenhausen.
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Wenn Ende April der Frühling über den Höhen des Hunsrücks erblüht, führt eine besondere Wanderreise tief hinein in Geschichte und Landschaft des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Unter dem Titel „Von Keltenburg zu Keltenburg“ lädt Nationalpark-Experte Michael Brzoska vom 29.