Nationalpark Hunsrück-Hochwald Eine Wanderreise in die Welt der Kelten Sebastian Schmitt 16.03.2026, 17:00 Uhr

i Nationalpark-Experte Michael Brzoska vor dem eindrucksvollem Hunnenring bei Otzenhausen. Bei ihr handelt es sich um die größte keltische Befestigungsanlage der Saar-Hunsrück-Region. Sebastian Schmitt

Geschichte und Archäologie mit einem Experten des Nationalparks Hunsrück-Hochwald erleben: Das können geübte Wanderer auf einer viertägigen Route von der rekonstruierten Altburg bei Bundenbach bis zum Hunnenring bei Otzenhausen.

Wenn Ende April der Frühling über den Höhen des Hunsrücks erblüht, führt eine besondere Wanderreise tief hinein in Geschichte und Landschaft des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Unter dem Titel „Von Keltenburg zu Keltenburg“ lädt Nationalpark-Experte Michael Brzoska vom 29.







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