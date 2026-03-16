Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Eine Wanderreise in die Welt der Kelten
Nationalpark-Experte Michael Brzoska vor dem eindrucksvollem Hunnenring bei Otzenhausen. Bei ihr handelt es sich um die größte k
Nationalpark-Experte Michael Brzoska vor dem eindrucksvollem Hunnenring bei Otzenhausen. Bei ihr handelt es sich um die größte keltische Befestigungsanlage der Saar-Hunsrück-Region.
Sebastian Schmitt

Geschichte und Archäologie mit einem Experten des Nationalparks Hunsrück-Hochwald erleben: Das können geübte Wanderer auf einer viertägigen Route von der rekonstruierten Altburg bei Bundenbach bis zum Hunnenring bei Otzenhausen.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Ende April der Frühling über den Höhen des Hunsrücks erblüht, führt eine besondere Wanderreise tief hinein in Geschichte und Landschaft des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Unter dem Titel „Von Keltenburg zu Keltenburg“ lädt Nationalpark-Experte Michael Brzoska vom 29.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren