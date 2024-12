Bundestagswahl in Baumholder Eine Wahl mitten in der Saalfastnacht 21.12.2024, 12:00 Uhr

i Das Jugendzentrum wird zur Bundestagswahl in Baumholder als Ersatzwahllokal für die Brühlhalle genutzt. Benjamin Werle. Benjmain Werle

Mitten in der Fasnachtszeit wird 2025 ein neuer Bundestag gewählt. Die einen sagen, endlich, andere empfinden es eher als schlechten Scherz, ist der Termin doch so gewählt, dass er in die Hochzeit der Saalfastnacht fällt.

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, sind auch in der Verbandsgemeinde Baumholder bereits angelaufen. So wurden alle Ortsbürgermeister gebeten, die Wahllokale zu benennen und auch mögliche Überschneidungen mit den Sitzungen der Fastnachtsvereine abzustimmen.

