Der Frühlingsmarkt hat am Samstag wieder Hunderte Besucher aus nah und fern nach Berschweiler gezogen. Rund um die Dr.-Darge-Halle war alles belegt und die Autos parkten in den Seitenstraßen dicht an dicht. Dabei hatte es am Morgen noch schlecht ausgesehen, der Regen führte noch zu einigen Absagen von Standbetreibern, die das Risiko dann doch nicht eingehen wollten. „Wir hatten einige kurzfristige Absagen, aber die meisten Standbetreiber sind gekommen“, sagte Ortsbürgermeister Rouven Hebel am Nachmittag, sichtlich zufrieden mit dem Verlauf des zweiten Frühjahrsmarkts an der Dr.-Darge-Halle.

Denn pünktlich zum Start um 10 Uhr verzogen sich die Regenwolken und es wurde ein sonniger Nachmittag mit zahlreichen Angeboten für Groß und Klein vor dem Feuerwehrgerätehaus, dem TuS-Heim und der Dr.-Darge-Halle. Aber auch im Inneren konnten die Besucher stöbern und sich zahlreiche Osterdekorationen, Handarbeiten, Schmuck oder Holzkunst erwerben. Und wem es draußen doch zu warm wurde, oder wer eine Pause einlegen wollte, konnte in der Halle einen Sitzplatz finden und es sich dort bei Rollbraten und Kartoffelsalat zur Mittagszeit oder am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen der Landfrauen gut gehen lassen. Zuvor fand kurz nach 11 Uhr wieder ein gemeinsamer Gottesdienst in der Turnhalle statt.

i Gestecke und österliche Dekorationen gab es zuhauf an den Ständen des Frühjahrsmarkts zu entdecken. Reiner Drumm. RD

14 Standbetreiber waren gekommen, die einigen Zuspruch hatten, während die Gäste sich an der Straße sowie vor und in der Halle umschauten. „Das Verlagern an die Halle hat sich bewährt“, erklärte Hebel. Die Jüngsten konnten an den Spielstationen der Feuerwehr und der Pateneinheit der Gemeinde aus dem Artillerielehrbataillon 345 verschiedene Spiele absolvieren, um dann am Abend noch in einer Siegerehrung einen Preis mitzunehmen oder aber in einer Hüpfburg toben.

Neben den eigentlichen Marktständen, an denen Bastelarbeiten, Kunst- und Handwerksartikel, Blumen- und Ostergestecke sowie Flohmarktartikel angeboten wurden, gab es Waffeln oder Grillgut und Pommes. In der Halle zeigten die Tanzgruppen des TuS die wilden Hühner und Dancing Sparks nach dem Mittagessen ihr Können und auch der Schautanz der Gruppe The Brave Ones wurde begeistert beklatscht.

i Wer wollte, konnte sich auch bereits für den Vatertag eindecken. Reiner Drumm. RD

Gegen 15 Uhr übernahmen die Musiker des Musikvereins Berglangenbach die Bühne und sorgten mit Unterhaltungsmusik für eine angenehme Atmosphäre, während viele ältere Besucher sich eine Pause gönnten. „Die Halle kommt uns sehr entgegen und ist auch bei unbeständigem Wetter immer ein Anlaufpunkt. Das wissen die Leute“, sagte Hebel. Zumal auch der Fahrdienst mit dem Bus der evangelischen Kirchengemeinde gut angenommen werde. „Mit dem Kleinbus lassen sich viele abholen und können entspannt wieder nach Hause fahren“, erläuterte er weiter.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Der Betrieb ist super, und die Halle ist voll“, sagte Hebel am Nachmittag in einem ersten Resümee. Der Frühjahrsmarkt klang einem gemütlichen Beisammensein bei guten Gesprächen dann am Abend aus – und die Regenwolken kamen erst wieder, als es schon dunkel war.