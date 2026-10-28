Diskussion um Leerstände
Eine Vision, wie sich Idar-Oberstein präsentieren soll
Die IHK-Regionalgeschäftsstelle im Landkreis Birkenfeld hat der Stadtverwaltung vor längerer Zeit ein KI‑generiertes Bild für ei
Die IHK-Regionalgeschäftsstelle im Landkreis Birkenfeld hat der Stadtverwaltung vor längerer Zeit ein KI‑generiertes Bild für eine Umgestaltung der Obersteiner Innenstadt entwickelt, um Alleinstellungsmerkmalen Idar-Obertseins wie Edelsteinen und Spießbraten einen größeren Raum einzuräumen.
IHK/Christina Schwardt

Der Wandel des Einzelhandels macht auch vor Idar-Oberstein nicht halt. Die IHK würde sich eine gezielte Initiative aller handelnden Akteure wünschen, um den überregional mit Edelsteinen und Spießbraten verbundenen Namen positiver darzustellen. 

Lesezeit 3 Minuten
Leerstände in den Stadtteilen Idar-Obersteins sind nicht nur Stammtischgespräch, wie der Idarer Werner Theiß unserer Zeitung berichtet hat. Die Entwicklung und Außendarstellung der Edelstein- und Schmuckstadt ist auch ein Thema, das die Regionalvertretung der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Nationalparklandkreis bewegt, wie Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt erläutert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren