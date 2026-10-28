Diskussion um Leerstände Eine Vision, wie sich Idar-Oberstein präsentieren soll Sascha Saueressig 28.10.2026, 13:00 Uhr

i Die IHK-Regionalgeschäftsstelle im Landkreis Birkenfeld hat der Stadtverwaltung vor längerer Zeit ein KI‑generiertes Bild für eine Umgestaltung der Obersteiner Innenstadt entwickelt, um Alleinstellungsmerkmalen Idar-Obertseins wie Edelsteinen und Spießbraten einen größeren Raum einzuräumen. IHK/Christina Schwardt

Der Wandel des Einzelhandels macht auch vor Idar-Oberstein nicht halt. Die IHK würde sich eine gezielte Initiative aller handelnden Akteure wünschen, um den überregional mit Edelsteinen und Spießbraten verbundenen Namen positiver darzustellen.

Leerstände in den Stadtteilen Idar-Obersteins sind nicht nur Stammtischgespräch, wie der Idarer Werner Theiß unserer Zeitung berichtet hat. Die Entwicklung und Außendarstellung der Edelstein- und Schmuckstadt ist auch ein Thema, das die Regionalvertretung der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Nationalparklandkreis bewegt, wie Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt erläutert.







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