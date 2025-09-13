Am zweiten Oktoberwochenende geht es nach Warcq. Dort wird das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Baumholder gefeiert. Eine Delegation aus Baumholder fährt am 12. Oktober um 5.30 Uhr mit dem Bus, aber es sind noch einige Plätze frei.

Am zweiten Wochenende im Oktober wird das 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Warcq und Baumholder in der französischen Partnergemeinde groß gefeiert. Doch während der formale Akt am 10. August 1975 in der Brühlhalle zwischen den Bürgermeistern Lucien Pierquin und Dr. Gerhard Nagel stattfand, gehen die Begegnungen noch viel weiter zurück: Nach einer ersten Kontaktaufnahme am 5. Juli 1963 nach der Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks mit VfR-Vorstandsmitglied Ernst Schug kam es im folgenden Jahr zu einer ersten Begegnung zweier Fußballmannschaften.

„Es ist erstaunlich, wie die Freundschaft gewachsen ist“, sagt Stadtbürgermeister Günther Jung, der selbst schon seit Jahrzehnten in die gegenseitigen Begegnungen eingebunden ist. Er bedauert es, dass von den ursprünglichen Begründern der Begegnungen keiner mehr dabei sein kann. Waren es seinerzeit die Fußballer, die den ersten Anstoß lieferten, wünscht sich Jung, dass auch die junge Generation über die alljährlichen Besuche des Nikolaus in Warcq und des französischen Osterhasen aktiviert werden könnten. „Leider haben wir keine weiterführende Schule mehr, und die einstigen Begegnungen sind eingeschlafen“, berichtet Jung. Denn gerade die Kinder erachtet er als höchstes Gut und auch als Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft.

i In einer Vitrine im Büro des Stadtbürgermeisters sind die Erinnerungsstücke der deutsch-französischen Partnerschaft untergebracht. Sascha Saueressig

1963 trafen erstmals die Teams des Vereins La Joyeuse und des VfR in Baumholder aufeinander, und die späteren Unterzeichner der Patenschaftsurkunde Pierquin und Dr. Nagel lernten sich kennen. Bereits eine Woche später stand ein Gegenbesuch des VfR in Warcq auf dem Programm. Und diese Begegnungen intensivierten sich in den folgenden Jahren. 1965 kam es zu einer weiteren sportlichen Begegnung in Baumholder, die mit einem geselligen Abschluss beider Delegationen im Gasthaus Edingers Mühle endete. 1966 reisten der Musik- und Gesangverein Baumholder sowie der Spielmannszug der Feuerwehr erstmals nach Warcq, dem folgen ein Gegenbesuch des MV L’Harmonie 1967 und ein Platzkonzert in Baumholder. Pierre Pierquin besucht auch das Kreisfeuerwehrfest. So ist 1973 das Blasorchester des MGV zur 100-Jahr-Feier von L’Harmonie anlässlich des Patronatsfestes in Warcq zu Gast.

Anlässlich der zehnjährigen freundschaftlichen Beziehungen kommen 1974 erste Überlegungen auf, eine offizielle Partnerschaft zu schließen. Einer der treibenden Kräfte war seinerzeit die Junge Union in Baumholder. Dies wird dann im Folgejahr im August feierlich vollzogen. Mit dabei auch der damalige Landtagsabgeordnete und spätere Stadtbürgermeister Jürgen Henze, der noch heute Vorsitzender des Partnerschaftskomitees ist. Als Symbol der Partnerschaft überreicht Pierquin einen weißen Ardennenstein – und Dr. Nagel übergibt eine Stadtfahne Baumholders an die französischen Freunde. In den folgenden Jahren gibt es regelmäßige Begegnungen mit 80 oder weit mehr als 100 Bürgern, die die jeweilige Partnerstadt besuchen. Auch Kunstausstellungen oder eine französische Woche in Baumholder anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft 1985 kennzeichnen die blühende freundschaftliche Entwicklung.

„Bis heute wird Warcq von der Familie Pierquin geführt. Bürgermeisterin Marie-Annik Pierquin setzt eine Tradition fort, während in Baumholder seit 1975 fünf unterschiedliche Bürgermeister im Amt waren“

Stadtbürgermeister Günther Jung

1990 wird unter Stadtbürgermeister Jürgen Henze dann das Partnerschaftskomitee Warcq-Baumholder gegründet, dem Henze bis heute vorsteht. 1992 gibt es dann einen ersten Schüleraustausch, an dem 17 Jugendliche aus Baumholder teilnehmen. 1995 wird dann auf Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat das Areal vor dem Hotel zum Goldenen Engel in Place de Warcq umbenannt. 1998 wird anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Gemeinschaftshauses der Gemeinde Warcq auch der Sitzungssaal als „Salle de Baumholder“ eingeweiht. Nach der Corona-Unterbrechung pflanzte man in Warcq eine Freundschaftslinde, um an die Fortdauer der Partnerschaft zu erinnern. Die möchte ich mir jetzt auch einmal ansehen“, kündigt Jung an.

Vieles, das in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, ist durch das Älterwerden der Beteiligten inzwischen nur schwer aufrechtzuerhalten – so gibt es keinen Musikverein mehr in Baumholder, und die in den vergangenen zwei Jahren geknüpften Kontakte über den Baumholderer Dieter Rausch mit dem Musikverein Bleib Treu können bei der Fahrt im Oktober erst einmal nicht weitergeführt werden. „Dieter Rausch und Marco Eisenhut mussten uns leider absagen, sie können ihr Orchester nicht spielfähig besetzen“, erläutert Günther Jung. So wird das Konzert am Sonntag, 12. Oktober, wohl einseitig von den Hausherren von L’Harmonie bestritten.

Fest eingeplant ist hingegen ein Freundschaftsspiel einer VfR-Auswahl mit einem französischen Team. „Sie werden mit 20 bis 25 Personen mitreisen“, sagt der Stadtchef. Doch durch den Ausfall der Musiker sind nun kurzfristig noch fast 20 Plätze in dem 60-Sitzer zu besetzen. Einige Zusagen aus den Reihen des Stadtrats gab es nach der jüngsten Sitzung, aber Günther Jung freut sich auch über weitere Interessierte. „Wenn es doch mehr sein sollten, werden wir das regeln. Jeder, der mitfahren will, kann dies tun“, betont er.

i Im Jahr 2005 konnte der damalige Stadtbürgermeister Peter Lang (2. von links) den neu gestalteten Place de Warcq mit einer Delegation aus der Partnergemeinde im Juli mit einem Fest einweihen. Reiner Drumm (Archiv). Reiner Drumm

Während die Hauptgruppe am Sonntagfrüh um 5.30 Uhr in Baumholder losfährt, reist eine Abordnung um die Baumholderer Bürgermeister Jürgen Henze, Peter Lang, Günther Jung sowie des Partnerschaftskomitees bereits samstags nach Warcq, da die Stadtchefs zu einem Empfang und einer eigens aufgelegten Revue geladen sind. „Klaus Rickes lässt sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen, aber ansonsten fahren alle Stadtbürgermeister“, erläutert Jung.

Am Sonntag ist dann der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft. Nach einem Empfang der Delegation aus Baumholder steht ein AH-Fußballspiel der beiden Partnerstädte auf dem Programm. Anschließend findet eine Kranzniederlegung in Erinnerung an die gemeinsamen Wurzeln statt, bevor die Unterzeichnung der Jubiläumsurkunde im Rathaus von Warcq vorgenommen wird. Doch auch das gesellige Beisammensein komme nicht zu kurz, betont Jung: „Ab 13 Uhr sind alle Gäste zu einem gemeinsamen Mittagessen im Espace des Remparts eingeladen.“ Danach spielt der Musikverein L‘Harmonie de Warcq. Gegen 18 Uhr klingen die Feierlichkeiten aus, und die Rückfahrt steht an.

Anmeldungen sind während der Öffnungszeiten des Stadtbüros von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 06783/981140 oder per E-Mail an info@ baumholder.de möglich. Bei mehr als 60 Anmeldungen für Sonntag wird die Stadt beim Arrangement der Reise unterstützen, bekräftigt Jung.