Ausstellung in Villa Bengel
Eine Stille, die schreiend laut ist
Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen ihre Arbeiten in de
Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen ihre Arbeiten in der Villa Bengel in Idar-Oberstein und verarbeiten dabei auch ihre Gefühle rund um die Situation in ihrer Heimat.
Stefan Conradt

Was derzeit im Iran geschieht, kann man sich im friedlichen Deutschland kaum ausmalen. Für 13 Studierende aus dem Land, die am Edelstein-Campus lernen, ist die Situation höchst bedrückend – sie lassen Ängste und Gefühle in ihren Schmuck einfließen.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist eine ebenso beeindruckende wie bedrückende Ausstellung: Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen derzeit ihre Arbeiten in der Villa Bengel in Idar-Oberstein und verarbeiten dabei auch ihre Gefühle: Angst um ihre Angehörigen, Erinnerungen an Repressalien, Wut auf ein unmenschliches Regime, aber auch das Wissen, dass man als Einzelner hilflos ist.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren