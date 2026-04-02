Was derzeit im Iran geschieht, kann man sich im friedlichen Deutschland kaum ausmalen. Für 13 Studierende aus dem Land, die am Edelstein-Campus lernen, ist die Situation höchst bedrückend – sie lassen Ängste und Gefühle in ihren Schmuck einfließen.
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Es ist eine ebenso beeindruckende wie bedrückende Ausstellung: Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen derzeit ihre Arbeiten in der Villa Bengel in Idar-Oberstein und verarbeiten dabei auch ihre Gefühle: Angst um ihre Angehörigen, Erinnerungen an Repressalien, Wut auf ein unmenschliches Regime, aber auch das Wissen, dass man als Einzelner hilflos ist.