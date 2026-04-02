Ausstellung in Villa Bengel Eine Stille, die schreiend laut ist Stefan Conradt 02.04.2026, 12:00 Uhr

i Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen ihre Arbeiten in der Villa Bengel in Idar-Oberstein und verarbeiten dabei auch ihre Gefühle rund um die Situation in ihrer Heimat. Stefan Conradt

Was derzeit im Iran geschieht, kann man sich im friedlichen Deutschland kaum ausmalen. Für 13 Studierende aus dem Land, die am Edelstein-Campus lernen, ist die Situation höchst bedrückend – sie lassen Ängste und Gefühle in ihren Schmuck einfließen.

Es ist eine ebenso beeindruckende wie bedrückende Ausstellung: Zwölf Studentinnen und ein Student aus dem Iran, die am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein studieren, zeigen derzeit ihre Arbeiten in der Villa Bengel in Idar-Oberstein und verarbeiten dabei auch ihre Gefühle: Angst um ihre Angehörigen, Erinnerungen an Repressalien, Wut auf ein unmenschliches Regime, aber auch das Wissen, dass man als Einzelner hilflos ist.







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