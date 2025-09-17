Wer bislang glaubte, Denkmäler seien langweilig, verstaubt oder nur etwas für alte Leute, wurde am vergangenen Sonntag in Fischbach eines Besseren belehrt.

Die Gemeinde Fischbach und sein historisches Kupferbergwerk beteiligten sich erstmals am Tag des offenen Denkmals, Deutschlands größtem Kulturevent. Es war eine kurzweilige und informative Veranstaltung für jung und alt.

Der Tag begann am Vormittag am Kulturdenkmal Fillmanns Mühle in Fischbach, die erstmals 1693 urkundlich erwähnt wurde und seither im Besitz einer einzigen Familie ist. Rainer Hahn-Köhne, der Leiter des Kupferbergwerkes, führte nicht nur kundig, sondern auch kurzweilig die mehr als 20 Besucher durch die ereignisreiche Geschichte des vom Bergbau geprägten Dorfes.

Seit 1461 ist der Bergbau rund um Fischbach belegt. Bevor in der alten Mühle Getreide gemahlen wurde, war an dieser Stelle eine Kupferhütte, später eine Gesteinsmühle, um das Erz aufzubrechen. Fesselnd erzählt Hahn-Köhne, der in Fischbach aufwuchs, witzige, aber auch traurige Geschichten über sein Dorf: Von Johann Christophel etwa, der 1772 im Mühlteich im Alter von drei Jahren ertrank. Oder die Anekdote von der Familie Dasch, die so viele Nachkommen auf den Vornamen Michel taufte, bis es dem Pfarrer zu bunt wurde und er beim Eintrag in die Kirchenbücher von nun an einen Namen in Tasch änderte, den anderen Familienzweig unter Dasch weiterführte.

i Mitten auf dem "Heiwel", dem Lindenplatz in Fischbach, steht das Denkmal für die ehemaligen Bergleute: Ein über zwei Meter hoher Sandstein mit dem "Bergmannsbesteck "Schlägel und Eisen". Dahinter das Bruderhaus mit einem Sockel, der noch aus dem 16. Jahrhundert stammt. Thomas Brodbeck

Entlang des Wingertweges ging es weiter durchs Dorf, um zu erfahren, dass hier die Weinstöcke wild wuchsen. Die anstrengende Arbeit im Bergwerk ließ wenig Zeit für Nebentätigkeiten. Und so sah der Wingert, der Weinberg, die Menschen nur einmal im Jahr: zur Weinlese. Trinkfest waren die Fischbacher aber stets. So ist belegt, dass für eine neue Kirchturmuhr kein Geld vorhanden war, weil die Einwohner es lieber für den Wein ausgaben, wie der Pfarrer vor Jahrhunderten monierte.

„Das Dorf wuchs dabei wie ein Organismus“, schildert Hahn-Köhne seine Recherche. „Um das Jahr 1500 standen 13 Häuser in Fischbach. Doch als nach dem 30-jährigen Krieg der Bergbau wieder boomte, zogen Leinweber, Bäcker und Brauer hierher. Es herrschte ein regelrechter Kupferrausch. Aus ganz Deutschland wurden Fachkräfte angeworben, unter anderem der Kupferschmelzer Johannes Kieling aus Thüringen.“ Denn es war nicht so einfach, das Kupfererz zu reinem Metall zu verhütten.

i Vorbei an pittoresken jahrhunderte alten Häusern in der Brudergasse führt die kurzweilige Denkmal-Tour durch Fischbach Thomas Brodbeck

Haus für Haus erzählte Hahn-Köhne in der Brudergasse die Geschichte der Bewohner: Von Gerichtsverfahren ob eines geplanten Steinbruchs hinter einem Anwesen, bis zum Bruderhaus, einem Gemeinschaftshaus für die Bergleute, die sich „Brüder“ nannten und füreinander einstanden. Schließlich führten sie als Erste eine Art Sozialversicherung ein, den „Bruderpfennig“. Durch Sammlung von Geldbeiträgen wurden die Mitglieder im Krankheitsfall oder bei Invalidität unterstützt.

Für Hahn-Köhne ist die Heimatforschung und das Stöbern in alten Kirchenbüchern und im Katasteramt mehr als nur ein Hobby: „Es ist für mich eine Leidenschaft.“ Dabei fand er Dokumente, die belegen, dass Fischbach nicht erst 1314, sondern schon 1270 als Vizbach erstmals erwähnt wird. Von seinem profunden Wissen profitierten die Besucher, von denen einige für die Führung extra aus Speyer angereist waren und dies nicht bereuten: „Spannend und interessant“, fanden es zwei junge Frauen. „So eine Führung macht neugierig, auch mehr über die Geschichte des eigenen Wohnortes zu erfahren.“

i Der 81-jährige Schmied und Experimentalarchäologe Jean Collin bearbeitete an der Esse vor den Augen der staunenden Besucher nicht nur das glühende Eisen, sondern präsentierte auch eine Auswahl seiner geschmiedete Messer, eines davon mit einem gediegenen Holzgriff aus einem über 300 Jahre alten Gebälk eines abgerissenen Hauses in Herrstein. Thomas Brodbeck

Nach zwei Stunden Führung durch Fischbach war der Tag des Kulturdenkmals noch lange nicht zu Ende. Am Bergwerk wartete der Experimentalarchäologe Jean Collin vor der glühenden Esse. Geduldig und fachkundig erklärte er, wie einst Messer und Sicheln geschmiedet wurden. Und dass jeder Bergmann sein eigenes, sogenanntes „Tscherper-Messer“ als universelles Werkzeug stets bei sich führen musste. Dabei bearbeitete der 81-Jährige vor den neugierigen Besuchern mit kräftigen wie präzisen Schlägen das glühende Eisen zu neuen Schlägeln und Werkzeugen. Vor ihm lagen von ihm geschmiedete Messer, eines davon mit einem gediegenen Holzgriff aus einem mehr als 300 Jahre alten Gebälk eines abgerissenen Hauses in Herrstein, wo der Meister seine Schloss-Schmiede betreibt.

i In kleinne Gruppen führte Peter Tonn, Ortsbürgermeister von Fischbach, Besucher mit den traditionellen Öllampen, Frösche genannt, in den Erbstollen. So konnten sie hautnah erfahren, unter welch schwierigen Bedingungen die Bergleute in vergangenen Zeiten ihrer schweren und gefährlichen Arbeit nachgingen. Thomas Brodbeck

Ein weiterer Höhepunkt war eine Führung von Ortsbürgermeister Peter Tonn in den Erbstollen, ausschließlich beleuchtet mit den Öl- und Fettlampen der damaligen Zeit, Frösche genannt wegen ihrer einem Frosch ähnlichen Form. Es flößte jedem Besucher Respekt ein, unter welch schwierigen Bedingungen die Bergleute damals bei spärlicher Beleuchtung unter Tage ihre gefährliche Arbeit verrichteten. Die unter anderem mit dem Nierenfett von Rindern betriebenen Öllampen wurden vom Bergbauingenieur Christian Wild zur Verfügung gestellt, der weit mehr als 100 historische Lampen in seiner Sammlung aufweist, die meisten davon aus dem Hunsrück.

Es war sicher nicht der letzte Tag des offenen Denkmals am Kupferbergwerk Fischbach. Denn es gab rundum positive Resonanz auf die Veranstaltung, die mit anschaulich präsentierter Information, hautnahen Erlebnissen und natürlich auch mit Würstchen und Getränken ein Fest für die ganze Familie war.