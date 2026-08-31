Winners Night im Parkhotel Eine Party mit viel Stimmung und Genuss Kurt Knaudt 31.08.2026, 13:00 Uhr

i Auch Schmuck- und Edelsteinbotschafterin Liz Baffoe nutzte die Gelegenheit, sich die preisgekrönten Arbeiten im Parkhotel aus nächster Nähe anzuschauen. Hannes Magerstädt

Fast 300 Gäste feierten nach der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises bei der Winners Night im Parkhotel weiter. Sternekoch Markus Pape servierte erlesene Gerichte und die Munich Allstars sorgten für ausgelassene Partystimmung.

Es ist schon ziemlich lange her, dass zum letzten Mal ein Minister bei der Schmuckpreisverleihung war: Nachdem Klaudia Martini im Jahr 1997 ein Grußwort gesprochen hatte, gingen 29 Jahre ins Land, bis jetzt Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) kam – und sogar versprach, bald wiederzukommen.







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