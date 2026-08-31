Winners Night im Parkhotel
Eine Party mit viel Stimmung und Genuss
Auch Schmuck- und Edelsteinbotschafterin Liz Baffoe nutzte die Gelegenheit, sich die preisgekrönten Arbeiten im Parkhotel aus nä
Auch Schmuck- und Edelsteinbotschafterin Liz Baffoe nutzte die Gelegenheit, sich die preisgekrönten Arbeiten im Parkhotel aus nächster Nähe anzuschauen.
Hannes Magerstädt

Fast 300 Gäste feierten nach der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises bei der Winners Night im Parkhotel weiter. Sternekoch Markus Pape servierte erlesene Gerichte und die Munich Allstars sorgten für ausgelassene Partystimmung.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist schon ziemlich lange her, dass zum letzten Mal ein Minister bei der Schmuckpreisverleihung war: Nachdem Klaudia Martini im Jahr 1997 ein Grußwort gesprochen hatte, gingen 29 Jahre ins Land, bis jetzt Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) kam – und sogar versprach, bald wiederzukommen.
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