Fast 300 Gäste feierten nach der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises bei der Winners Night im Parkhotel weiter. Sternekoch Markus Pape servierte erlesene Gerichte und die Munich Allstars sorgten für ausgelassene Partystimmung.
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Es ist schon ziemlich lange her, dass zum letzten Mal ein Minister bei der Schmuckpreisverleihung war: Nachdem Klaudia Martini im Jahr 1997 ein Grußwort gesprochen hatte, gingen 29 Jahre ins Land, bis jetzt Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) kam – und sogar versprach, bald wiederzukommen.