Angriff am Marktplatz Idar Eine Not-OP rettete ihm das Leben Günter Schönweiler 28.10.2025, 11:00 Uhr

i Ein Schild mit der Aufschrift «Justizzentrum Bad Kreuznach» steht vor dem Gebäude, in dem unter anderem das Landgericht Bad Kreuznach untergebracht ist. (zu dpa: «Mordprozess: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich») +++ dpa-Bildfunk +++ Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Es war ein Alptraum, der sich da nachts am Idarer Marktplatz abspielte. Bei einem Angriff aus dem Nichts wurden mehrere Personen verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 31-Jähriger muss sich für diese Taten nun am Amtsgericht verantworten.

Der 25. Januar 2025 hat sich in das Gedächtnis eines 64-Jährigen für immer eingebrannt. Es war der Tag, an dem er nach einem Kneipenbesuch in Idar zusammen mit Bruder, Sohn und einem Freund am Marktplatz auf ein Taxi wartete. Man hatte Alkohol getrunken und wollte kein Risiko eingehen.







