Es war ein Alptraum, der sich da nachts am Idarer Marktplatz abspielte. Bei einem Angriff aus dem Nichts wurden mehrere Personen verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 31-Jähriger muss sich für diese Taten nun am Amtsgericht verantworten.
Lesezeit 3 Minuten
Der 25. Januar 2025 hat sich in das Gedächtnis eines 64-Jährigen für immer eingebrannt. Es war der Tag, an dem er nach einem Kneipenbesuch in Idar zusammen mit Bruder, Sohn und einem Freund am Marktplatz auf ein Taxi wartete. Man hatte Alkohol getrunken und wollte kein Risiko eingehen.