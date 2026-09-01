Die Freiwillige Feuerwehr in Oberbrombach gehört zu den ältesten Einheiten im Kreis. Nun wurde das 150-jährige Bestehen mit einem Festakt begangen. Und in diesem Rahmen auch der seit 30 Jahren anhaltenden Freundschaft mit Zebowice gedacht.
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Das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Oberbrombach begann am Freitag mit einer Showübung der Jugendfeuerwehr. Daran schloss sich ein Lkw-Ziehen an, das die Nachbarn aus Niederbrombach knapp vor den Lokalmatadoren gewannen. Im Festzelt schloss sich am Samstagabend ein zweieinhalbstündiger Festkommers mit vielen Festreden, einem Kameradschaftsabend und die Verleihung der Silbermedaille des Partnerschaftsverbands an. In einer ...