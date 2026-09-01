150 Jahre Wehr in Oberbrombach Eine Motorspritze als Symbol ehrenamtlichen Einsatzes Gerhard Müller 01.09.2026, 15:00 Uhr

i Eine Runde mit Kreisbeigeordneten Immanuel Hoffmann (von rechts), Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Lukas Klein, VG-Bürgermeister Matthias König, VG-Wehrleiter Lars Benzel und Wehrführer Benjamin Schmidt beantworteten in einer Interviewrunde viele Fragen. Gerhard Müller

Die Freiwillige Feuerwehr in Oberbrombach gehört zu den ältesten Einheiten im Kreis. Nun wurde das 150-jährige Bestehen mit einem Festakt begangen. Und in diesem Rahmen auch der seit 30 Jahren anhaltenden Freundschaft mit Zebowice gedacht.

Das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Oberbrombach begann am Freitag mit einer Showübung der Jugendfeuerwehr. Daran schloss sich ein Lkw-Ziehen an, das die Nachbarn aus Niederbrombach knapp vor den Lokalmatadoren gewannen. Im Festzelt schloss sich am Samstagabend ein zweieinhalbstündiger Festkommers mit vielen Festreden, einem Kameradschaftsabend und die Verleihung der Silbermedaille des Partnerschaftsverbands an. In einer ...







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