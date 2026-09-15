Schulessen im Kreis Birkenfeld
Eine Mahlzeit kostet jetzt 5,08 Euro
Ein Cateringunternehmen aus dem Nachbarkreis Kusel liefert nun das Mittagessen für vier Schulen im Kreis - es war nach dem Rückz
Ein Cateringunternehmen aus dem Nachbarkreis Kusel liefert nun das Mittagessen für vier Schulen im Kreis - es war nach dem Rückzug eines anderen Bieters als einziges bei der Ausschreibung übrig geblieben.
Franziska Kraufmann/dpa

Nach Kündigung des bisherigen Lieferanten für die Schulverpflegung im Kreis Birkenfeld steigt nun das Cateringunternehmen „Zum alten Keiler“ aus Horschbach im Kreis Kusel ein. Das Essen kostet nun gut 5 Euro pro Mahlzeit.

Lesezeit 2 Minuten
Das Cateringunternehmen „Zum alten Keiler“ in Horschbach (Kreis Kusel) stellt nunmehr das Mittagessen für die Peter-Caesar-Schule, das Göttenbach-Gymnasium, die Nahetalschule und die Sprachheilschule her – zum Preis von 5,08 Euro pro Mahlzeit. Nachdem der bisherige Caterer, das Café Allerhand in Nohen, kurzfristig gekündigt hatte, blieb nach dem Rückzug eines anderen Bieters der Betrieb aus dem Nachbarkreis bei der Ausschreibung als einziger ...
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