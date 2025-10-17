AöR Energieprojekte Baumholder Eine letzte Chance für selbstständige Energiegewinnung 17.10.2025, 18:18 Uhr

i Auf den Wiesen ostwärts und nördlich des Altwieserhofs (links und vorn im Bild) werden auf rund 11,5 Hektar Anlagen für Agri-Photovoltaik gebaut. Die Baugenehmigung für die Firma Next2Sun liegt inzwischen vor. Benjamin Werle

Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Energieprojekte Baumholder dümpelt seit Jahren ohne eigene Einnahmen vor sich hin. Nun unternimmt der Verwaltungsrat einen letzten Versuch, über Agri-Photovoltaik eigene Einnahmen zu generieren.

Der Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Energieprojekte VG Baumholder hat sich in seiner jüngsten Sitzung nicht nur mit den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 befasst, auch eine mögliche Investition in die geplante Freiflächen-Agri-Photovoltaikanlage bei Heimbach wurde vorgestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen