Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Energieprojekte Baumholder dümpelt seit Jahren ohne eigene Einnahmen vor sich hin. Nun unternimmt der Verwaltungsrat einen letzten Versuch, über Agri-Photovoltaik eigene Einnahmen zu generieren.
Lesezeit 2 Minuten
Der Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Energieprojekte VG Baumholder hat sich in seiner jüngsten Sitzung nicht nur mit den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 befasst, auch eine mögliche Investition in die geplante Freiflächen-Agri-Photovoltaikanlage bei Heimbach wurde vorgestellt.