Wenn Swantje Lichtenstein zu ihren Instrumenten greift, entsteht im Fischbacher Kupferbergwerk eine Klangwelt fernab des Alltäglichen. Die Professorin für ästhetische Praxis ist eine Grenzgängerin zwischen Sound Art und Performance.
Lesezeit 3 Minuten
Die Künstlerin Swantje Lichtenstein, bekannt für ihre Arbeit im Grenzbereich von Sound Art, Performance, konzeptuellem Schreiben und Theorie, hat mit ihren Projekten wiederholt die Schnittstellen zwischen Schrift und Klang ausgelotet. Ihre Kunst überschreitet mediale Grenzen und nutzt oft ungewöhnliche Orte, um besonere Hörerlebnisse zu schaffen.