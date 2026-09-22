Betriebe in der Krise? Eine Jobbörse mit Angeboten aus Baumholder und Umgebung Sascha Saueressig 22.09.2026, 18:00 Uhr

i Das Bildschirmfoto zeigt einige der Jobangebote allein in Baumholder, die seit nunmehr fast zwei Wochen auf der Veranstaltungsseite gelistet sind. Sascha Saueressig

Fachkräfte und Azubis werden gesucht – doch Personal zu finden, ist nicht einfach. Um Betriebe und potenzielle Angestellte zusammenzubringen, haben Ralph Peeß und Michael Schug überlegt, offene Stellen auf ihrer Internetseite zusammenzuführen.

Michael Schuf, Ralph Pees und Alina Pallsch haben vor gut drei Jahren begonnen, mit neuen Ideen den Veranstaltungskalender in Baumholder zu bereichern. Und das erfolgreich. Ob Spanische Nacht, Genussmarkt, Krimilesungen und -dinner im Goldenen Engel, Frühlings- und Handwerkermarkt, Sommernächte am Weiher, Comedyabende in der Brühlhalle oder ein Weihnachtskonzert zum ersten Advent, die Palette der Termine ist lang.







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