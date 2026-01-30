Gymnasium Idar-Oberstein Eine Geschichtsstunde der besonderen Art Thomas Brodbeck 30.01.2026, 09:08 Uhr

i Der Biologe und Jurist Dr. Mark Scheibe präsentierte den rund 50 Schülerinnen und Schülern des Göttenbach-Gymnasiums zahlreiche Exponate aus der Zeit der Französischen Revolution und vom Schinderhannes. Thomas Brodbeck

Zwei ausgewiesene Experten präsentierten vor 50 staunenden Oberstufenschülern Geschichte – mit Geschichten zum Anfassen, unter anderem vom Schinderhannes – im Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein.

Im Rahmen des Jugenddemokratieprogramm „Fliegende Jakobiner – to go“ hatten die Deutsch- und Geschichtslehrerinnen Anna-Lisa Klein zusammen mit ihrer Kollegin Magdalene Jung die Geschichts-Spezialisten Dr. Mark Scheibe und Siegfried Kirsch ins Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein eingeladen.







