Gymnasium Idar-Oberstein
Eine Geschichtsstunde der besonderen Art
Der Biologe und Jurist Dr. Mark Scheibe präsentierte den rund 50 Schülerinnen und Schülern des Göttenbach-Gymnasiums zahlreiche Exponate aus der Zeit der Französischen Revolution und vom Schinderhannes.
Thomas Brodbeck

Zwei ausgewiesene Experten präsentierten vor 50 staunenden Oberstufenschülern Geschichte – mit Geschichten zum Anfassen, unter anderem vom Schinderhannes – im Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein.

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen des Jugenddemokratieprogramm „Fliegende Jakobiner – to go“ hatten die Deutsch- und Geschichtslehrerinnen Anna-Lisa Klein zusammen mit ihrer Kollegin Magdalene Jung die Geschichts-Spezialisten Dr. Mark Scheibe und Siegfried Kirsch ins Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein eingeladen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren