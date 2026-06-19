Lesung im Goldenen Engel Eine gelungene Mischung aus Literatur und Musik 19.06.2026, 09:00 Uhr

i Autorin Liz Malkomes präsentierte erneut im Goldenen Engel spannende Texte und zog die Gäste in ihren Bann. Michael Schug

Der Goldene Engel ist ein guter Rahmen für Veranstaltungen: So war auch die jüngste Lesung mit der Kaiserslauterer Autorin Liz Malkomes und Pianistin Rebecca Gomes wieder ausverkauft. Die Aktionen von Visit Baumholder sprechen Gäste an.

Eine gelungene Mischung aus Literatur und Musik erlebten die Besucher am Samstag bei der Buchvorstellung der Autorin Liz Malkomes im Goldenen Engel in Baumholder. In gemütlicher und stimmungsvoller Atmosphäre präsentierte die Autorin ihr Werk „Ich kriege dich!







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