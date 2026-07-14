Die Stimmung in Kusel ist verhalten optimistisch, dass die Bundeswehr die Unteroffizier-Krüger-Kaserne wieder nutzen wird. Doch die Erwartungen der Kommunalpolitiker gehen über eine Ausbildungsstätte für Wehrdienstleistende hinaus.
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Das Bundesverteidigungsministerium (BMVG) hat am 9. Juli bekannt gegeben, dass acht ehemalige Bundeswehrstandorte im Zuge des beschlossenen Ausbaus des neuen Wehrdienstes in die engere Wahl für eine zeitnahe Reaktivierung gekommen sind. Darunter sind in Rheinland-Pfalz auch die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel und die ehemalige Kurpfalz-Kaserne in Speyer.