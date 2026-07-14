Bundeswehr zurück in Kusel? Eine ganze Region wartet auf das Signal aus Berlin Sascha Saueressig 14.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Unteroffizier-Krüger-Kaserne auf dem Windhof in Kusel war zuletzt noch als Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber genutzt und wurde im Mai nun endgültig geräumt. Nach der Kündigung des Nutzungsvertrags hat das Bundesverteidigungsministerium entschieden, die ehemalige Kaserne für eine Reaktivierung in Betracht zu ziehen. Thomas Danneck

Die Stimmung in Kusel ist verhalten optimistisch, dass die Bundeswehr die Unteroffizier-Krüger-Kaserne wieder nutzen wird. Doch die Erwartungen der Kommunalpolitiker gehen über eine Ausbildungsstätte für Wehrdienstleistende hinaus.

Das Bundesverteidigungsministerium (BMVG) hat am 9. Juli bekannt gegeben, dass acht ehemalige Bundeswehrstandorte im Zuge des beschlossenen Ausbaus des neuen Wehrdienstes in die engere Wahl für eine zeitnahe Reaktivierung gekommen sind. Darunter sind in Rheinland-Pfalz auch die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel und die ehemalige Kurpfalz-Kaserne in Speyer.







Artikel teilen

Artikel teilen