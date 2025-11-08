Wohngebiet Schlossberg Eine Entwicklungsgesellschaft soll es richten 08.11.2025, 15:00 Uhr

i So stellen sich die Planer mit Hilfe der KI ein lebendiges und buntes Wohnquartier mit viel Grün "Am Schlossberg" vor. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg... Kernplan (mit KI)

Die Warnungen des Planers könnten nicht deutlicher ausfallen: Mit Blick auf das Wohngebiet Schlossberg sei es „nicht fünf vor, sondern eigentlich schon fünf nach zwölf - oder Viertel nach“, mahnte Hugo Kern, der im Ausschuss seine Pläne vorstellte.

Dass es in der Fußgängerzone Oberstein und im angrenzenden Wohngebiet am Schlossberg erhebliche städtebauliche (und auch andere) Probleme gibt, ist bekannt. Nun will die Stadt im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ etwas gegen diesen Missstand unternehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen