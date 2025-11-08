Eine Entwicklungsgesellschaft soll es richten 

Die Warnungen des Planers könnten nicht deutlicher ausfallen: Mit Blick auf das Wohngebiet Schlossberg sei es „nicht fünf vor, sondern eigentlich schon fünf nach zwölf - oder Viertel nach“, mahnte Hugo Kern, der im Ausschuss seine Pläne vorstellte.
Lesezeit 3 Minuten
Dass es in der Fußgängerzone Oberstein und im angrenzenden Wohngebiet am Schlossberg erhebliche städtebauliche (und auch andere) Probleme gibt, ist bekannt. Nun will die Stadt im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ etwas gegen diesen Missstand unternehmen.