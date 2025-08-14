„Beeindruckend, inspirierend, zukunftsweisend“ – mit diesen Eindrücken verließ der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch den Campus für Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier in Idar-Oberstein.

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern seines Ministeriums, Hochschulkanzlerin Claudia Hornig, dem Dekan des Gestaltungscampus Prof. Matthias Sieveke, Studiengangleiter Prof. Theo Smeets und der Professorin für Edelsteingestaltung, Ute Eitzenhöfer, informierte sich Minister Clemens Hoch über die aktuelle Entwicklung und die Perspektiven des Hochschulstandorts.

Im Mittelpunkt stand der Besuch der neuen Räumlichkeiten des Studiengangs Edelstein und Schmuck in der ehemaligen Lederwarenfabrik Zerfaß im Stadtteil Idar. Seit dem Brand im Sommer 2022 im bisherigen Gebäude im Vollmersbachtal dient das Gebäude, nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt, als kreative Heimat für die derzeit knapp 55 Studierenden aus 27 Nationen. Die großzügigen und hellen Räume, das offene Werkstattkonzept und die enge Einbindung in das kulturelle Leben der Schmuckstadt schaffen hier eine einzigartige Lern- und Arbeitsatmosphäre.

Junge Talente aus aller Welt

Während des Rundgangs kam der Minister mit Studierenden ins Gespräch, unter ihnen Karl Hahn aus dem Master- und Laura Herrlich aus dem Bachelor-Studiengang. Der Minister zeigte großes Interesse an den individuellen Ausbildungswegen und der beeindruckenden internationale Zusammensetzung der Studierendenschaft. „Idar-Oberstein steht wie kaum ein anderer Ort für Edelsteinkunst und Schmuckdesign. Umso mehr freut es mich, dass die Fachrichtung nicht nur auf eine lange Tradition zurückblickt, sondern heute auch international anerkannt ist. Die englischsprachigen Masterprogramme fördern den kulturellen Austausch und bringen junge Talente aus aller Welt nach Rheinland-Pfalz“, betonte Minister Hoch.

i Erinnerungsfoto auf der Eingangstreppe zum Campus Levan Jishkariani/Edelstein-Campus

Prof. Theo Smeets betonte die Bedeutung der hohen Ausbildungsqualität, die durch Team-Teaching, interdisziplinären Austausch und die gezielte Förderung individueller künstlerischer Handschriften gesichert werde. „Wir wollen ein solides Fundament für kommende Generationen schaffen – in künstlerischer, technischer und kultureller Hinsicht“, sagte Smeets. Auch die Möglichkeit, das Studienangebot perspektivisch um technische Schwerpunkte zu erweitern, stieß beim Minister auf Interesse, vor allem, wenn damit die Begeisterung junger Menschen für die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gestärkt werde.

Begleitet wurde der Rundgang von Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des Campus, darunter Werkstattleiterin Carolin Denter und der wissenschaftliche Mitarbeiter Levan Jishkariani, Geisteswissenschaftlerin Julia Wild sowie Mitarbeiterin Manuela Matzenbacher (Studierendenservice) und Sekretärin Ute Schoppet. Gemeinsam vermittelten sie einen umfassenden Einblick in die Vielfalt und Tiefe der Ausbildung.

Modernisierung und Investitionen in Ausstattung

In der abschließenden Gesprächsrunde standen die nachhaltige Modernisierung der Räumlichkeiten, effiziente Investitionen in Ausstattung sowie die enge Vernetzung mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld auf der Agenda. Minister Hoch würdigte die besondere Bedeutung des Gestaltungscampus in Trier, welcher der größte Gestaltungscampus in Rheinland-Pfalz ist und betonte, dass auch kleinere Studiengänge mit hoher Qualität und internationalem Ruf wie des Campus Edelstein und Schmuck für das Land unverzichtbar seien.

Mit dem Versprechen, den Dialog fortzusetzen und gemeinsam die Zukunft des Campus zu gestalten, endete der Besuch, verbunden mit der Anerkennung für die bisherige Arbeit und Zuversicht für die kommenden Entwicklungen. red