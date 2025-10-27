Konzerterlebnis in der Messe Eine der besten Blues-Nächte in einer langen Reihe Dietmar Schuch 27.10.2025, 12:00 Uhr

i Gerade mal 130 Zahlende erlebten in der Messe Idar-Oberstein die vielleicht beste Blues-Nacht aller Zeiten mit der Scot-Weis-Band (Foto) und den Blues Bones aus Belgien. Sabine Greber-Maier

An diesem Abend passte einfach alles - bis auf die Zahl der Besucher. Gerade mal 130 Zahlende erlebten in der Messe Idar-Oberstein die vielleicht beste Blues-Nacht aller Zeiten mit zwei sensationellen Bands, wie unser Rezensent berichtet.

Gefühlt schon seit immer gibt es die Idar-Obersteiner Blues-Nacht unter verschiedenen Veranstaltern und an verschiedenen Orten. Seit einigen Jahren und unter dem Namen Blues-Nacht Spezial ist man in der guten Stube der Messe Idar-Oberstein unter Regie des Blue-Note-Vereins zu Hause – wobei die Veranstalter unter dem generell abnehmenden Interesse an Kulturveranstaltungen leiden.







