An diesem Abend passte einfach alles - bis auf die Zahl der Besucher. Gerade mal 130 Zahlende erlebten in der Messe Idar-Oberstein die vielleicht beste Blues-Nacht aller Zeiten mit zwei sensationellen Bands, wie unser Rezensent berichtet.
Gefühlt schon seit immer gibt es die Idar-Obersteiner Blues-Nacht unter verschiedenen Veranstaltern und an verschiedenen Orten. Seit einigen Jahren und unter dem Namen Blues-Nacht Spezial ist man in der guten Stube der Messe Idar-Oberstein unter Regie des Blue-Note-Vereins zu Hause – wobei die Veranstalter unter dem generell abnehmenden Interesse an Kulturveranstaltungen leiden.