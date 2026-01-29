Wichtelweg Oberreidenbach
Eine Aktion zwischen Tannen und Moos
Der Oberreidenbacher Wichtelweg wurde offiziell eröffnet, diesmal unterstützt von Landesforsten Rheinland-Pfalz unter anderem mit präparierten Waldtieren.
Günter Weinsheimer

Wichtelwege gibt es mittlerweile viele. Der in Oberreidenbach wird jedes Jahr aufs Neue hergerichtet. Diesmal war erstmals auch Landesforsten beteiligt.

Lesezeit 1 Minute
In Oberreidenbach wurde am Wochenende der Wichtelweg offiziell von Mitgliedern des Gemeinderates mit Ortsbürgermeister Heiko Gehres an der Spitze und Joachim Kunz von Landesforsten Rheinland-Pfalz vorgestellt und eröffnet. Am Montag gingen dann 80 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Reidenbachtal mit offenen Augen auf den 3,5 Kilometer langen Rundkurs, der zwischen Tannen und anderen mit Moos bewachsenen Baumriesen, vorbei an Baumstümpfen ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren