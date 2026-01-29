Wichtelweg Oberreidenbach Eine Aktion zwischen Tannen und Moos Günter Weinsheimer 29.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Oberreidenbacher Wichtelweg wurde offiziell eröffnet, diesmal unterstützt von Landesforsten Rheinland-Pfalz unter anderem mit präparierten Waldtieren. Günter Weinsheimer

Wichtelwege gibt es mittlerweile viele. Der in Oberreidenbach wird jedes Jahr aufs Neue hergerichtet. Diesmal war erstmals auch Landesforsten beteiligt.

In Oberreidenbach wurde am Wochenende der Wichtelweg offiziell von Mitgliedern des Gemeinderates mit Ortsbürgermeister Heiko Gehres an der Spitze und Joachim Kunz von Landesforsten Rheinland-Pfalz vorgestellt und eröffnet. Am Montag gingen dann 80 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Reidenbachtal mit offenen Augen auf den 3,5 Kilometer langen Rundkurs, der zwischen Tannen und anderen mit Moos bewachsenen Baumriesen, vorbei an Baumstümpfen ...







