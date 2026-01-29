Wichtelwege gibt es mittlerweile viele. Der in Oberreidenbach wird jedes Jahr aufs Neue hergerichtet. Diesmal war erstmals auch Landesforsten beteiligt.
Lesezeit 1 Minute
In Oberreidenbach wurde am Wochenende der Wichtelweg offiziell von Mitgliedern des Gemeinderates mit Ortsbürgermeister Heiko Gehres an der Spitze und Joachim Kunz von Landesforsten Rheinland-Pfalz vorgestellt und eröffnet. Am Montag gingen dann 80 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Reidenbachtal mit offenen Augen auf den 3,5 Kilometer langen Rundkurs, der zwischen Tannen und anderen mit Moos bewachsenen Baumriesen, vorbei an Baumstümpfen ...