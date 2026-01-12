Tourismus Landkreis Birkenfeld Einbruch bei Gäste- und Übernachtungszahlen Robert Neuber 12.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Felsenkirche als touristischer Magnet. Doch die Vögel sind im Oktober eher über den Landkreis Birkenfeld hinweggezogen. Robert Neuber

Die jüngsten Zahlen der amtlichen Tourismus-Statistik wiesen für den Landkreis Birkenfeld, aber auch für die Tourismus-Region „Naheland“ ein Minus im Vergleich mit dem Vorjahres-Oktober aus. Im Landkreis Kreuznach sind die Zahlen positiv.

Im Oktober 2025 hat es im Landkreis Birkenfeld einen ordentlichen Einbruch bei Gäste- und Übernachtungszahlen gegeben. Das geht aus der jüngsten Tourismus-Statistik des Landes hervor. Während die rheinland-pfälzischen Werte im Plus liegen – 3,4 Prozent mehr Gäste und 1,4 Prozent mehr Übernachtungen – ging es im Landkreis Birkenfeld ins Minus.







