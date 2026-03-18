In Birkenfeld und im Idarwald
Einblick in Waldberufe für Schülerinnen beim Girls Day
Beim Girls Day am 23. April begleiten Schülerinnen die Forstleute in Birkenfeld und im Idarwald – und lernen Waldberufe aus näch
Beim Girls Day am 23. April begleiten Schülerinnen die Forstleute in Birkenfeld und im Idarwald – und lernen Waldberufe aus nächster Nähe kennen.
Sebastian Schmitt

Bäume pflanzen, den Wald schützen, im Team arbeiten – beim Girls Day 2026 öffnen die Forstämter Birkenfeld und Idarwald ihre Türen. Welche Berufe dort auf Mädchen warten, zeigt ein Tag voller Praxis. Nur wenige Plätze sind noch frei.

Lesezeit 1 Minute
Wie werden junge Bäume gepflanzt? Was hat Waldarbeit mit Klima- und Naturschutz zu tun – und welche Berufe gibt es im Forst? Antworten darauf bekommen Schülerinnen beim Girls Day am Donnerstag, 23. April 2026, in den Forstämtern Birkenfeld und Idarwald.

Ressort und Schlagwörter

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