In Birkenfeld und im Idarwald Einblick in Waldberufe für Schülerinnen beim Girls Day Sebastian Schmitt 18.03.2026, 06:00 Uhr

i Beim Girls Day am 23. April begleiten Schülerinnen die Forstleute in Birkenfeld und im Idarwald – und lernen Waldberufe aus nächster Nähe kennen. Sebastian Schmitt

Bäume pflanzen, den Wald schützen, im Team arbeiten – beim Girls Day 2026 öffnen die Forstämter Birkenfeld und Idarwald ihre Türen. Welche Berufe dort auf Mädchen warten, zeigt ein Tag voller Praxis. Nur wenige Plätze sind noch frei.

Wie werden junge Bäume gepflanzt? Was hat Waldarbeit mit Klima- und Naturschutz zu tun – und welche Berufe gibt es im Forst? Antworten darauf bekommen Schülerinnen beim Girls Day am Donnerstag, 23. April 2026, in den Forstämtern Birkenfeld und Idarwald.







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