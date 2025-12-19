Unberührte Natur in Baumholder Ein Zusammenspiel von Natur und Kanonendonner Sascha Saueressig 19.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein Wiedehopf pickt an einer Holzkiste, die in der Laufrollen eines Panzerwracks platziert ist. Jürgem Borris. Jürgen Borris

Auch wenn man es nicht für möglich halten mag, trägt der Übungsbetrieb auf Truppenübungsplätzen wie Baumholder zum Naturschutz bei. Denn seltene Tierarten brauchen bestimmte Lebensräume – und diese Biotope sichern auch Beschuss und Munitionsbrände.

Truppenübungsplätze sind für die meisten unbekannte Orte, selbst wenn man in direkter Nähe wohnt. Aber auch die Soldaten als regelmäßige Nutzer kennen meist nur die Schießbahnen und die Zufahrten, schließlich sind nur wenige Abschnitte aus Sicherheitsgründen zugänglich.







