Der Truppenübungsplatz Baumholder hat einen neuen Kommandeur: Nach dem Luftwaffenmann Robert Willmann hat Major Kai Zscherpe aus der Instandsetzungstruppe den 11.600 Hektar umfassenden Areal in einer Zeit zunehmender Herausforderungen übernommen.

Ein Luftwaffenmann an der Spitze eines Truppenübungsplatzes, der in erster Linie dem Mutterhaus der Artillerie dient, war etwas Außergewöhnliches: Doch für den gebürtigen Hammereisenbacher Robert Willmann war es eine Wunschverwendung. Nachdem Willmann 2008 zur Bundeswehr ging, hat er nach dem Studium die Laufbahn des Technischen Offiziers eingeschlagen. Nach einer Verwendung in der Instandsetzungs- und Elektronikstaffel des Tornadogeschwaders in Büchel wechselte er in die Nachschubstaffel und ließ sich zum Fachkundiger für Munition und Wirkmittel ausbilden.

Im Luftwaffentruppenkommando war er anschließend für die Betreuung der Soldaten der Kampfmittelabwehr im Objektschutzregiment zuständig. In seiner nächsten Verwendung wechselt er nach Koblenz ans Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wo er für die Bearbeitung von besonderen Vorkommnissen mit Munition verantwortlich sein wird.

i Major Robert Willmann (links) meldet dem Leiter Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd, Oberstleutnant Rainer Hoch die angetretene Formation. Sascha Saueressig

„Als ich vor drei Jahren hierher versetzt wurde, hat mich Hauptmann Zimmer erst einmal mitgenommen und mich die verschiedensten Blindgänger auf dem Platz identifizieren, die Sicherheitsabstände und Wartezeiten benennen lassen“, berichtete der scheidende Kommandant des Truppenübungsplatzes. Er dankte seinen Soldaten und zivilen Mitarbeitern, die ihn dabei unterstützt hätten, in die Rolle hineinzuwachsen. Denn der Auftrag sei stets: „Der Platz muss brummen“, betonte Willmann.

„Der Platz muss brummen.“

Major Robert Willmann

Denn man leiste einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Bundeswehr kriegstüchtig werde. Dies habe man zuletzt auch bei der internationalen Großübung „Griffin Strike“ der Artillerieschule unter Beweis stellen können, in dem der Offiziersnachwuchs des Heeres den Einsatz von Artillerie, Mörsern, Drohnen und Kampfjets im Erdzieleinsatz unter realitätsnahen Bedingungen miterleben durften.

i Oberstleutnant Rainer Helmut Hoch (Mitte) übergibt das Kommando des Truppenübungsplatzes von Major Robert Willmann an Major Kai Zscherpe (rechts). Sascha Saueressig

Hierzu gehöre es, die Übungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse der übenden Truppe anzupassen. Beispielhaft nannte Willmann die Erprobung verringerter Sicherheitsbereiche, den Ausbau eines Stellungssystems auf Schießbahn 35 und die Schaffung der Rahmenbedingungen für den Abwurf Laser-zielgesteuerter Bomben für Kampfjets. „Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal unter den deutschen Truppenübungsplätzen“, betonte Willmann.

Auch könne man den Testraum Romeo ganzjährig nutzen, und aus der Außenfeuerstellung 205 bei Eckersweiler habe man der Truppe die Möglichkeit eröffnet, Einsatzverfahren einzuüben, die jahrzehntelang nicht ausgebildet wurden. Er bedankte sich für eine anspruchsvolle, spannende und lehrreiche Zeit bei seinen Soldaten.

Übungsbedarf wird in den kommenden Jahren noch steigen

Wer am Truppenübungsplatz wohnt, hat sich meist an die Geräusche gewöhnt, die von dort ausgehen. Klar ist: Vermeiden lassen die sich kaum. Auch in Zukunft nicht. Der Übungsbedarf wird in den kommenden Jahren noch steigen, zeigt sich der scheidende Kommandant überzeugt. Für Willmann war das Thema Lärm „eine Herzensangelegenheit“. Massiv sind immer wieder die Detonationen der Bomben der Kampfjets zu hören, ebenso die der Artillerie. Dabei wird unterschieden zwischen dem Abschuss- und dem Detonationsknall. Zwar gelten die im Bundesimmissionsschutzgesetz vorgegebenen Dezibel-Werte für den Übungsplatz nicht. Aber mit einer computergestützten Prognosesoftware wird für jeden Übungstag der zu erwartende Lärm für die umliegenden Dörfer berechnet.

Ein wichtiger Faktor bei der Lärmberechnung ist dabei die Witterung, die dafür sorgen kann, dass sich eine Detonation an einem Tag viel lauter anhört als an einem anderen. Willmann berichtete, dass man etwa einmal im Quartal eine Beschwerde erhalte. „Das nehmen wir ernst und beantworten sie ausführlich.“ Gleichzeitig lautet die Devise: „Üben, üben, üben!“ Es sei die Aufgabe der Kommandantur, den militärischen Bedarf und gesetzliche Vorgaben in Einklang zu bringen.

Sein Kommandeur, Oberstleutnant Rainer Helmut Hoch, nahm dies auf und gab den Soldaten mit, dass sie in einer Zeit des Umbruchs, des Anspruchs, mit den politischen Forderungen in Europa kriegstüchtig zu werden, auch weiterhin stark gefordert bleiben. Nicht nur hat sich im Sommer das Unterstellungsverhältnis für alle Truppenübungsplätze geändert – auch neue Anforderungen der NATO werden von den Übungsplätzen als Dienstleistern für die Truppe und den verbündeten Streitkräften weiterhin große Flexibilität erfordern. „Wir leben in einer bewegten Zeit, in der Europa in einer zunehmenden Weltunordnung nur noch mitreden darf.“

i Hauptmann Frank Zimmer hatte als Überraschung einen Fennek-Spähpanzer organisiert, der Major Willmann seine letzte Dienstfahrt vom Appellplatz des Lager Kurpfalz ermöglichte. Sascha Saueressig

Hoch betonte auch gegenüber den US-amerikanischen Vertretern, dass man zwar über die Person Donald Trump streiten könne, aber seine Forderung, dass Europa sich selbst schützen müsse, sei völlig richtig. Aktuell fehlten zwischen 20.000 und 50.000 Soldaten, um die NATO-Verpflichtung Deutschlands zu erfüllen – historisch betrachtet werde diese Diskrepanz klarer: Waren es 1995 noch 486.000 aktive Soldaten und 1,2 Millionen Reservisten kann die Bundeswehr heutzutage gerade noch auf 183.000 Soldaten und vielleicht 200.000 Reservisten zurückgreifen. „Dies ist zu wenig, um sich gegen einen Aggressor zu behaupten.“

Dementsprechend gab der Memminger seinem neuen Kommandeur aus Mecklenburg-Vorpommern mit, dass er große Erfahrung aus Kommandobehörden mitbringe und dies nun in der Praxis umsetzen könne. „Genießen Sie die vor Ihnen liegende, anstrengende Zeit“, sagte der Oberstleutnant zum neuen Kommandanten, Major Kai Zscherpe, gewandt, bevor die Nationalhymne vom Band erklang und Willmann mit einem Fennek zur letzten Dienstfahrt in Baumholder abgeholt wurde.

Zwei tödliche Unfälle von Zivilisten in 2024

Im vergangenen Jahr hat es zwei Todesfälle auf dem Truppenübungsplatz gegeben – allerdings haben beide nichts mit den Übungen zu tun. „Wir hatten 2024 einen schweren Motorradunfall, als Motocross-Fahrer nachts auf den Platz gefahren sind“, schildert Robert Willmann. Nachdem sie ihre Runden gedreht hatten, ist es an einer der inzwischen digitalen Sicherheitsschranken zu dem Unglück gekommen. Zwei Tage später fand man an anderer Stelle des Truppenübungsplatzes einen Jogger tot auf, der nach einem medizinischen Notfall verstarb. „Der Mann war in einem Bereich unterwegs, in dem wir nicht so oft sind“, erklärte Willmann. Daher sei die Beachtung der Warnschilder rund um den Platz ernst zu nehmen. Es gilt ein absolutes Betretungsverbot. sig