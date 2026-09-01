Häuserchronik Baumholders 
Ein Werk, schwer von Inhalt als auch Gewicht
Landrat und Vorsitzender des Vereins für Heimatkunde, Miroslaw Kowalski, bedankt sich im Kulturzentrum Goldener Engel mit einer
Landrat und Vorsitzender des Vereins für Heimatkunde, Miroslaw Kowalski, bedankt sich im Kulturzentrum Goldener Engel mit einer Flasche Schlosswein bei Autor Klaus Werner Schöpfer für seine außergewöhnliche Arbeit, die er bei der Erstellung der Baumholderer Häuserchronik geleistet hat.
Gerhard Müller

Im Goldenen Engel ist die überarbeitete Familien- und Häuserchronik Baumholders nach zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit endlich präsentiert worden. Landrat Miroslaw Kowalski dankte Autor Klaus Schöpfer für seine intensive Arbeit.

Lesezeit 1 Minute
Die Orts- und Häuserchronik Baumholder ist nun als Sonderausgabe Nummer 94 des Vereins für Heimatkunde – mit einiger Verspätung – erschienen. Landrat Miroslaw Kowalski, der auch den Vorsitz des Vereins für Heimatkunde innehat, übernahm Begrüßung und Laudatio im Kulturzentrum Goldener Engel.
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