Ein Werk, schwer von Inhalt als auch Gewicht

Im Goldenen Engel ist die überarbeitete Familien- und Häuserchronik Baumholders nach zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit endlich präsentiert worden. Landrat Miroslaw Kowalski dankte Autor Klaus Schöpfer für seine intensive Arbeit.

Die Orts- und Häuserchronik Baumholder ist nun als Sonderausgabe Nummer 94 des Vereins für Heimatkunde – mit einiger Verspätung – erschienen.

Landrat Miroslaw Kowalski, der auch den Vorsitz des Vereins für Heimatkunde innehat, übernahm Begrüßung und Laudatio im Kulturzentrum Goldener Engel.