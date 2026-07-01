DLRG will anbauen Ein Veranstaltungsraum für Baumholder am Weiher Sascha Saueressig 01.07.2026, 16:00 Uhr

i Der DLRG-Ortsverein würde gern an seinem Gebäude am Weiher einen Anbau, rechts zum Sandstrand hin, zusätzliche Toiletten und einen Veranstaltungsraum anbauen. DLRG-Geschäftsführer Günter Heinz stellte die Idee im Bauausschuss vor. Sascha Saueressig

Zusätzliche Toiletten, ein neues Aufsichtsbüro für die Rettungsschwimmer mit Blick auf den Badeweiher und dazu einen Veranstaltungsraum für Feste: Die Idee der DLRG für einen Anbau an ihr Funktionsgebäude am Weiher könnte mehrere Probleme beheben.

Die Idee ist nicht ganz neu, aber nun wird sie konkreter: Die DLRG möchte am Weiher einen Veranstaltungsraum und zusätzliche Toiletten an ihr Gebäude anbauen und so auch für die Bürger eine Möglichkeit schaffen, für Feste und Familienfeiern einen Raum in der Stadt anzubieten.







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