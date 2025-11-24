Theater in Breitenthal Ein turbulentes Spiel voller Missverständnisse Günter Weinsheimer 24.11.2025, 13:00 Uhr

i Bei dem lustigen Zweiakter "Tante Jutta aus Kalkutta" hatten die Besucher und Akteure auf der Bühne ihren Spaß. Günter Weinsheimer

Mit „Rent a Family oder Tante Jutta aus Kalkutta“ hat die Theatergruppe „Bräneler Rämm“ eine Komödie auf die Beine gestellt, die das Publikum begeisterte.

Die Singgemeinschaft Breitenthal hatte bis 2014 Gesang und Theaterspielen auf ihre Fahne geschrieben. Singen ist nicht mehr, aber das Theaterspielen führt die Theatergruppe „Bräneler Rämm“ seit 2019 fort – mit großem Erfolg. Am Samstagabend zog die neunköpfige Gruppe im voll besetzten Bürgerhaus nach der Begrüßung durch Rosel Peter alle Register.







Artikel teilen

Artikel teilen