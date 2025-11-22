Historischer Roman Ein Teufelsweib in Birkenfeld Karsten Schultheiß 22.11.2025, 12:00 Uhr

i Werner Uebel mit dem dritten Band seiner „Scharfrichter“-Trilogie. Barbara Jimenez. Barbera Jimenez

Der Birkenfelder Werner Uebel setzt seine historische Romantrilogie „Der Scharfrichter“ fort und widmet sich der beginnenden Hexenverfolgung im 14. Jahrhundert auch im Amt Birkenfeld.

Nur zwei Jahre nach dem zweiten Band mit dem Untertitel „Die schöne Witwe“ hat Werner Uebel seine „Scharfrichter-Trilogie“ mit „Verbrennt die Hexe“ vollendet. Dabei handelt es sich um dieselbe Frau: Anne-Marie ist die Gemahlin der Hauptfigur Rudolf Nagel, der vom Sohn des im 2010 erschienenen Erstlingswerk gestorbenen Henkers zum erfolgreichen Kaufmann aufstieg.







Artikel teilen

Artikel teilen