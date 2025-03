Der Flashmob unter dem Motto „Ich bin stark“ war der Höhepunkt des Schulfestes in der Grundschule Idar. Aber auch sonst gab es viel zu entdecken.

i Beim Tag der Offenen Tür in der Grundschule Idar war viel los. Fotostudio Hosser. Hosser

Ein außergewöhnliches Schulfest fand an der Grundschule Idar statt. Der Tag der offenen Tür stand unter dem Motto „Unsere Schule – richtig schön!“ Schülerinnen und Schüler präsentierten die Ergebnisse ihrer Projekte und luden die Besucher ein, die vielfältigen Stationen des Festes und natürlich die Schule zu entdecken.

Der Tag wurde eröffnet, indem die gesamte Schulgemeinschaft das Schullied sang. Anschließend begrüßte Schulleiterin Judith Wilhelm alle Gäste, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle. Unter den zahlreichen Gästen war auch Oberbürgermeister Frank Frühauf, dem Schulsprecherin Lea stellvertretend für das Schülerparlament einen Brief überreichte. Dieser enthielt Vorschläge und Wünsche der Kinder an den Schulträger, die die Grundschule Idar zu einem noch schöneren Lernort machen.

Musikus-Preis des Landes verliehen

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung der Mädchenfußballmannschaft: Stolz nahmen die Schülerinnen die Urkunden und den Pokal anlässlich ihres Sieges bei den Kreismeisterschaften entgegen. Auch für das musikalische Engagement der Schule gab es einen besonderen Moment: Die Grundschule Idar wurde mit dem Musikus-Preis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Ehrung war unter anderem das Schullied.

Im Anschluss konnten sich die Gäste an zahlreichen kreativen Projekten und Mitmachstationen erfreuen. Highlights wie das Weben, Upcycling, schönes Miteinander („anders streiten“), eine Pokémon-Tauschbörse, Kinderrechte, Insektenhotels, Vogelhäuser und der Schulgarten luden zum Staunen und Mitmachen ein. Besonders die beiden Kunstausstellungen „Würfelzauber“ und die Staffelei-AG wurden von den Besuchern bewundert. Auch das sportliche Angebot „American Football“ fand großes Interesse, und der Auftritt der Musical-AG sorgte für Gänsehautmomente.

Förderverein mit Eisstand vertreten

Ein besonderer Dank der Schulgemeinschaft galt dem Förderverein der Grundschule Idar, der durch sein Engagement – und besonders durch den Eisstand – zahlreiche Kinder glücklich machte und zu einem noch größeren Erfolg des Tages beitrug. Das Projekt „Kinderrechte“ sorgte mit dem Verkauf von 109 Tafeln, die in der Werkstatt der Lebenshilfe Idar-Oberstein hergestellt wurden, für eine herzliche Geste der Unterstützung. Die Einnahmen gehen an die Lebenshilfe, die mit ihrem Projekt „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ eine wichtige Erinnerung an die Bedeutung von Respekt und Miteinander leistet. Der Tag wurde mit einem Überraschungs-Flashmob (mit dem Titel „Ich bin stark“) der ganzen Schule beendet und gezeigt, dass besonders Zusammenhalt und Freude eine Schule „richtig schön“ macht.

Es war für alle ein unvergesslicher Tag, an dem die gesamte Schulgemeinschaft mit vielen besonderen Momenten glänzte. Das Schulteam der Grundschule Idar bedankt sich herzlich bei allen, die dieses Fest zu einem großartigen Erlebnis gemacht haben. red