Beim Familienfest im historischen Kupferbergwerk Fischbach drehte sich alles um das Thema Fledermaus. Jung und Alt konnten etwa zusehen, wie die Tiere gefüttert werden, oder sie bei einem abendlichen Spaziergang bestaunen.

Das historische Kupferbergwerk Fischbach hatte zum Familienfest der Fledermäuse eingeladen und mehr als 300 Besucher kamen, darunter viele Kinder. Denn gerade für die Kleinsten gab es ein spannendes, kurzweiliges und auch informatives Programm.

Eine Zauberschau begeisterte genauso wie ein Stand zum Malen und angemalt werden. Alles stand natürlich ganz im Zeichen der kleinen Jäger der Nacht. Auch für leckere Speisen und Getränke war gesorgt. Richtig interessant wurde es dann am Abend. Kristine Meyer vom ehrenamtlichen Fledermausteam führte 20 Besucher durch das Hosenbachtal. Bei diesem Fledermausspaziergang konnten die Teilnehmer die fliegenden Akrobaten bei ihren abendlichen Ausflügen beobachten. Ein besonderer Höhepunkt war die Fütterung von Pflegetieren, bei der Jung und Alt hautnah erleben konnten, wie Nadine Klein zwei ihrer Schützlinge Mehlwürmer reichte, um die verletzten Tiere wieder zu Kräften zu bringen. Es gab dabei nicht nur viel zu staunen, sondern auch Bewunderung für Nadine Klein vom Nabu, die im vergangenen Jahr 42 Fledermäuse aufpäppelte. Dabei müssen die Tiere alle zwei Stunden gefüttert werden, und das rund um die Uhr. Ohne die Liebe zur Natur und zu den kleinen Flattertieren wäre ihr dies sicher nicht möglich.

i Aus nächster Nähe konnte man die sonst im Dunklen jagenden Fledermäuse bestaunen. Thomas Brodbeck

Nach Sonnenuntergang wurden dann noch drei wilde Fledermäuse von Christian Jungmann mit zuvor aufgestellten Netzen gefangen. Auch hierzu waren die Zuschauer herzlich eingeladen. Der Quartierbetreuer des Nationalparklandkreises Birkenfeld und ebenfalls Nabu-Mitglied beringte und vermaß die Tiere an dem Abend im Auftrag des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt.

i Kristine Meyer vom ehrenamtlichen Fledermausteam (vierte von rechts) führte 20 Besucher durch das Hosenbachtal. Thomas Brodbeck

Schon am Nachmittag informierte Jungmann mit einem Vortrag über faszinierende Details dieser fliegenden Waldkobolde, die bis zu 40 Jahre alt werden können. Die 1270 bekannten Fledermausarten kommen auf allen Kontinenten vor, außer der Antarktis. Ganz ähnlich den Zugvögeln wandern manche bis zu 1900 Kilometer zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren. Die Aufzucht der Jungen übernehmen ausschließlich die weiblichen Tiere zwischen April und Mai in sogenannten Wochenstuben, wo dann bis zu 3000 Fledermäuse dicht gedrängt zusammen hängen. Bei kleinen Arten wiegen die Neugeborenen weniger als ein Gummibärchen. Doch dank der fettreichen Muttermilch sind sie schon nach sechs Wochen flugfähig und fliegen mit auf die gemeinsame Jagd nach Insekten. Winterschlaf halten sie zwischen Oktober bis April, wobei die Körpertemperatur auf wenige Grad über Null absinkt und der Herzschlag sich auf wenige Schläge pro Minute verlangsamen kann. Im rasanten Flug dagegen pumpt das kleine Herz mit bis zu 600 Schlägen.

i Christian Jungmann, Quartierbetreuer des Nationalparklandkreises Birkenfeld, informierte mit einem spannenden Vortrag über die faszinierenden Jäger der Nacht. Thomas Brodbeck

Doch wie viele Wildtiere sind auch die Fledermäuse stark gefährdet. So zog die Kleine Hufeisennase im Jahr 1950 noch häufig ihre Kreise durch die Nacht. Im Jahr 2025 konnte nur noch ein einziges Exemplar in Rheinland-Pfalz nachgewiesen werden. Umso erfreulicher ist, dass die Große Hufeisennase, die über viele Jahre hier als ausgestorben galt, seit drei Jahren wieder im Landkreis Birkenfeld nachgewiesen werden kann. Dabei sind die Gefährdungen zahlreich: durch Windkraftanlagen, die intensive Landwirtschaft, den Rückgang der Insekten und den Verlust von geeigneten Quartieren.

i Auch Peter Tonn, Bürgermeister von Fischbach, versorgte die zahlreichen Gäste beim Familienfest der Fledermäuse mit Würstchen. Thomas Brodbeck

Als nach 22 Uhr die letzten Gäste gingen, war es auch für den Leiter des Kupferbergwerkes Rainer Hahn-Köhne eine außerordentlich gelungene Veranstaltung zur internationalen Nacht der Fledermäuse. Schließlich ist das Bergwerk mit über 1000 Tieren, die hier überwintern, und mittlerweile neun nachgewiesenen Arten eines der bedeutendsten Refugien nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit herausragend. Und so steht für Hahn-Köhne fest, diesen Tag, der den Fledermäusen gewidmet ist, zu einer jährlichen Institution zu machen. Schließlich gab es auf dem Fest nicht nur Information und Aufklärung für diese faszinierenden kleinen Tiere, sondern auch Spaß und kurzweilige Unterhaltung für Jung und Alt – von dem letztlich auch die Fledermäuse profitierten.